Digitale toekomst zorg draait om verbinden

Hoe complexer de branche, des te groter de noodzaak tot integratie – het naadloos verbinden van systemen. Neem de farmaceutische sector. Hier is het afgelopen jaar in recordtempo gewerkt aan coronavaccins. Moderna, een farmaceutisch- en biotechbedrijf uit Cambridge (Massachusetts) ontwikkelde één van deze vaccins op basis van hun mRNA-technologie.

Betere samenwerking, betere resultaten

Net als effectieve zorg is een vaccin het resultaat van teamwork. Een complex samenspel van uiteenlopende afdelingen, waarbij ook HR, finance en andere afdelingen hun rol spelen. Daarnaast duurt zo’n ontwikkelingsproces doorgaans jaren. Om dit proces te versnellen, schakelde Moderna over op een cloud-first-strategie. Dit leverde wendbaarheid op én snelheid, dankzij de grote schaalbaarheid van cloud-platforms.

Nu betekent cloud-first al snel multi-cloud. Iedere leverancier en iedere tool draait namelijk op een eigen cloud-omgeving. Dit werkt aan de ene kant specialisatie in de hand, waardoor verschillende disciplines goed uitgerust zijn om efficiënt hun werk te doen. Aan de andere kant bemoeilijkt deze fragmentatie van de infrastructuur multidisciplinaire samenwerking.

Je hebt als organisatie dan een aantal opties. Je kunt de technologie-stack (de diverse onderdelen van de IT-omgeving) consolideren om fragmentatie te berpeken. Maar waar vind je oplossingen die bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek (of klinische documentatie, of analysetools, of…) én HR én inkoop ondersteunen? Unisex-oplossingen bieden nooit voldoende ondersteuning voor specialistische branches.

Met elkaar verbinden

De tweede oplossing is om de verschillende cloud-omgevingen met elkaar te verbinden met een Integration platform as a service (iPaaS). Een mooie term voor een dienst die ervoor moet zorgen dat een organisatie de specialistische tools behoudt die mogelijk worden gemaakt door multi-cloud én fragmentatie van je infrastructuur voorkomt.

In 2015 startte Moderna met het Boomi AtomSphere Platform om hun systemen te integreren en interne processen te automatiseren. Met het platform versimpelt Moderna bijvoorbeeld on- en offboarding van werknemers (zoals hen een digitale werkomgeving en toegang tot systemen bieden). Zo worden nieuwe collega’s sneller productief. Ook zorgt Moderna er met de iPaaS-dienst voor dat alle data uit al hun systemen consistent en accuraat blijft.

Bewaken van data-integriteit

Farmaceutische en zorgorganisaties wenden zich tot technologie om kosten te verminderen, wet- en regelgeving na te leven en de dienstverlening aan patiënten te verbeteren. Wat het doel ook is, dit staat of valt met een slimme en efficiënte integratie van gegevens. Datavalidatie, -verrijking, -vergaring en -synchronisatie zijn cruciaal. Zeker in de context van vaccinontwikkeling. Dit zorgt er voor dat de data makkelijk toegankelijk is binnen de gehele organisatie en is daarmee een van de pijlers van organisatorische wendbaarheid.

Data wordt verzameld in een datawarehouse en wordt daarna met behulp van integratie-tools geanalyseerd in de medische systemen. Menselijke fouten worden door automatisering in de integraties vermeden, waardoor medewerkers geen ‘dubbele boekhouding’ hoeven bij te houden. Dit is voor Moderna essentieel om sneller een veilig vaccin te ontwikkelen. Maar voor alle organisaties in de zorg vermindert dit de kans op medische fouten en onbedoelde schade.

Nieuwe werknemers sneller productief

Zoals gezegd zijn de wetenschappers van Moderna niet de enigen die een vaccin mogelijk maken – HR is net zo belangrijk. Wanneer nieuwe medewerkers aantreden, moeten ze zo snel mogelijk aan het werk kunnen om de vaart in het proces te houden. Door eerdergenoemde off- en onboarding-processen deels te automatiseren, bespaart Moderna uren op iedere werknemer, waardoor recruiters hun activiteiten op kunnen schalen en nieuwe werknemers sneller productief zijn.

In het kader van coronavaccins was tot slot snelheid in goedkeuringsprocessen van belang. Boomi-integraties werden gebruikt om compliancy-controles te versnellen, zodat vaccins sneller konden worden aangedragen voor goedkeuring bij de FDA, de Amerikaanse tegenhanger van het Europese EMA.

Maak werk collega’s makkelijker

iPaaS zorgt ervoor dat verschillende afdelingen beter kunnen samenwerken, dat data accuraat blijft binnen alle gebruikte systemen én dat de werknemers hun werk optimaal kunnen verrichten binnen specialistische systemen.

Alles-in-één-oplossingen worden vaak gepromoot als de heilige IT-graal, maar het verhaal van Moderna laat zien dat losse systemen productiviteit niet in de weg hoeven te staan. Integratie – het verbinden – van gefragmenteerde IT geeft teams beschikking over specialistische tools zonder concessies op het gebied van data-integriteit en wendbaarheid. Zo verandert een logge monolithische infrastructuur in een agile, toekomstbestendig ecosysteem.