Het laatste redmiddel tegen ransomware: back-up

Maar hoe werkt dit precies? En hoe regelt u dit meteen juist? Ontdek in deze blog hoe u uw gevoelige patiënt- en cliëntgegevens en overige data beter kunt beschermen tegen ransomware.

Aanvallen met ransomware zijn niet nieuw, zeker niet in de zorg. Medische gegevens van patiënten en cliënten, allerlei andere data en systemen worden gegijzeld en versleuteld om tegen de betaling van losgeld weer vrijgegeven te worden. Vermijden dat gevoelige data zomaar in de handen van cybercriminelen komt? Investeren in cybersecuritytrainingen, updaten van software, nieuwe securitypatches meteen installeren of een waterdichte firewall kunnen uw IT een stuk veiliger en robuuster maken. Maar het laatste redmiddel tegen ransomware? Een back-up met niet-versleutelde versies van uw bestanden!

Snel herstel, beperkt gegevensverlies

Om snel te kunnen herstellen van gegevensverlies of imagoschade en om financiële gevolgen zoveel mogelijk te vermijden, moet u als bedrijf kunnen vertrouwen op uw back-ups. Wanneer het mislukt om een ransomware-aanval te voorkomen, is het voor het herstel van cruciaal belang om een onaantastbare back-up (die niet kan worden verwijderd of versleuteld) te hebben. Een snel herstel minimaliseert downtime en beperkt gegevensverlies. Ook bent u best niet afhankelijk van één locatie voor uw back-up. Bovendien bewaart u uw back-up het liefst extern.

Back-up zonder kopzorgen

Toch heeft elke medaille een keerzijde. Een back-up is lastig om zelf te installeren. Het is niet alleen arbeidsintensief, maar u hebt er ook de nodige kennis en tijd (day-to-day monitoring) voor nodig. Breek er uw hoofd niet over, want met Back-up as a Service (BaaS) kunt u eenvoudig, snel en betrouwbaar een back-up van uw data buiten het eigen datacenter plaatsen.

In een beveiligd datacentrum in Nederland versleutelt STLN uw back-up met uw eigen sleutel voor een veilige opslag. Volgens een vast schema monitoren wij de back-ups, terwijl u profiteert van flexibiliteit, een vaste prijs per maand (u betaalt enkel voor wat u effectief gebruikt) en het advies van onze experts. Zo verdwijnen uw zorgen en kunt u zich focussen op wat er echt toe doet: de zorg voor uw patiënten en cliënten.

Meer weten over Back-up as a Service? Neem een kijkje op uwidealezorgwerkplek.nl, lees hier de whitepaper en ontdek de kracht van een onaantastbare back-up in de zorg.