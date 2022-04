Onderzoek & Innovatie – stinkende wonden

In deze blogreeks kijken Manon Roest en Fenna Heyning van STZ (Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) vanuit een wetenschappelijk perspectief naar nut en noodzaak van innovatie in de zorg. Lees hier de blog van Manon Roest van afgelopen zaterdag, waar Fenna Heyning op reageert.

Dat verlangen om onderdeel te zijn van ‘cutting-edge technology’ verklaart denk ik voor een gedeelte waarom Theranos zo ver heeft kunnen komen. We willen in de zorg zo graag voorop lopen, in plaats van uitgelachen te worden omdat we nog steeds met faxen werken.

Vooroplopen brengt ook risico’s met zich mee. Een project kan mislukken, de uitkomsten kunnen heel anders zijn dan je tevoren gedacht had. Maar in de zorg hebben we juist de afgelopen tien jaar heel hard gewerkt aan richtlijnen en protocollen, dus aan voorspelbaarheid. Vanuit de beste bedoelingen, namelijk patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, hebben we de durf om te mogen experimenteren en te falen we gereguleerd, we bespraken dit ook eerder in onze blog ‘culturele paradox’.

Juiste pionierscultuur

Een prachtig voorbeeld van de juiste pionierscultuur creëren met behoud van patiëntveiligheid werd mij verteld door een chirurg uit Parijs. Iedere vrijdagmiddag was er een borrel op de heelkunde afdeling om het einde van de week te vieren. Degene die de grootste fout van de week gemaakt had, moest op champagne trakteren.

Tijdens de aftrap van deze borrelreeks werd de traktatie verzorgd door de baas zelf, die vertelde hoe hij een fout op de OK had gemaakt. Natuurlijk vertelde hij er ook bij hoe hij had geprobeerd die fout te herstellen en wat hij ervan had geleerd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Op deze manier creëerde hij een cultuur waar je openlijk over je fouten kon praten en er was iedere week champagne.

Innovatie stoppen

Durven stoppen is daar nauw mee verbonden. Het is belangrijk om een werksfeer te hebben waar ruimte is om iets nieuws te proberen, met daar onlosmakelijk mee verbonden de houding om je kwetsbaar en toetsbaar op te stellen. Ieder nieuw project wordt dus ook onderzocht op werkzaamheid en effect. Als het goed werkt, wordt het project voortgezet. Als het anders werkt dan voorzien, kunnen er passende maatregelen worden genomen. Dat kan zijn dat je het project moet stoppen, maar vaak is een aanpassing nog veel beter.

‘To pivot’ noemen ze dat in Silicon valley.

Maar ja, daar zijn ze gewoon een beetje romantisch.