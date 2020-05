Waarborg kwaliteit: verzeker veilige (online) zorgverlening

De transformatie naar digitale zorg bevat veel verschillende onderdelen. Online afspraken, vergaderen en bellen met video en het eenvoudig delen van medische dossiers zijn slechts enkele use cases van digitale zorg. Al deze technieken zijn erop gericht om zorgmedewerkers te ontzorgen, hen efficiënter te laten werken en het ook voor de patiënt zo prettig en eenvoudig mogelijk te maken.

Een mooi voorbeeld van de toepassing van digitale samenwerking is bij het multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg bespreken artsen van verschillende ziekenhuizen patiëntdossiers en raadplegen zij elkaar over diagnoses en verder te ondernemen stappen. Omdat dit nationaal en internationaal ziekenhuisoverstijgend gebeurt, biedt videoconferencing hier uitkomst.

Online samenwerking belangrijker dan ooit

Om de overstap te maken naar online samenwerken zijn veilige, snelle en schaalbare oplossingen momenteel essentieel voor de zorg. Bovendien moet in deze tijd fysiek contact tussen collega’s zoveel mogelijk worden beperkt; sessies tussen verschillende afdelingen en artsen moeten zo min mogelijk fysiek plaatsvinden. Oplossingen om snel en eenvoudig samen te werken ongeacht de locatie of het gebruikte device, zijn dus belangrijker dan ooit.

Meer dan collega’s onderling

Naast use cases omtrent de samenwerking tussen collega’s en zorgverleners onderling, liggen er ook digitaliseringskansen met betrekking tot patiëntcontact. Een mooi voorbeeld is het video consult, oftewel: een consult op afstand met gebruik van video. Normaal gesproken blijft alles wat besproken wordt tijdens een consult binnen de vier muren van de spreekkamer.

Om privacy te waarborgen, gelden identieke regels bij een digitaal consult. Informatie, zoals persoonsgegevens en ziekteklachten, mag niet lekken. Het videoconsult moet daarom eenvoudig en veilig gekoppeld worden aan het patiëntportaal. Daarnaast is het van belang dat het behandelen van een zorgvraag effectief verloopt, dus moet er bij een verwijzing een eenvoudige digitale route af te leggen zijn.

Met een videobeltool kan er in het videoconsult bijvoorbeeld een pre-check plaatsvinden of automatisch doorgeschakeld worden naar de polikliniek of helpdesk. Ook kan het in een sommige van deze tools zo geregeld worden dat wanneer een videoconsult uitloopt, de volgende afspraak van de zorgverlener tijdelijk in een virtuele wachtruimte wordt geplaatst.

Veiligheid van gegevens

Omdat het gaat om patiëntgegevens, is het cruciaal om de veiligheid van data te waarborgen. De zorgsector heeft regelmatig te maken met hacking, malware en phishing. Het is zelfs zo dat de meeste meldingen van datalekken afkomstig zijn uit de zorg. Bij de keuze voor tools voor online samenwerking en digitaal patiëntcontact, moet daarom security hoog op de eisenlijst staan.

Wat betreft collaboration is bijvoorbeeld Cisco Webex een veilige oplossing die in de zorg kan worden gebruikt. Het heeft een ingebouwde security-tooling, waardoor een optimale beveiliging is gegarandeerd. End-to-end-security, een centrale beveiligingsfunctie voor Cisco Webex Teams, biedt een extra beschermingslaag die verder gaat dan de standaard cloudbeveiliging.

Dat de digitalisering op dit moment in rap tempo plaatsvindt in de zorgsector, betekent niet dat er overhaaste keuzes gemaakt moeten worden. Het is van belang dat er zorgvuldig wordt nagedacht over de selectie van de juiste tools. Toekomstbestendigheid is van groot belang, want IT zal – zoals in iedere sector – een alsmaar groter wordende rol spelen.