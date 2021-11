What’s next? Van verpleegoproep via detectie naar preventie

Ascom is toonaangevend in real-time communicatie en samenwerking, waaronder ook verpleegoproepen. Het bedrijf heeft daar al 50 jaar ervaring mee. Jan Ringenier, die aan de basis stond van teleCARE, ziet de volgende stap wel zitten. “Tenminste, als zorgverleners baat hebben bij een innovatie, anders is deze kansloos. Dat was de gouden regel toen we ermee begonnen en dat geldt nog steeds. In het verpleegroepsysteem voor de langdurige zorg gaan sensoren een veel grotere rol spelen, om automatisch te detecteren en zelfs te anticiperen en voorspellen. Zo gaan we van rode knop naar discrete bewaking op grond van bewonersprofielen. In ziekenhuizen zie ik steeds meer medische connectiviteit, van het monitoren met wearables tot complete ondersteuning bij klinische beslissingen.

Analyses maken

Met alle data die beschikbaar zijn, is het mogelijk om analyses te maken. Met een simpel stoplicht-model kan de verpleging direct zien wat er aan de hand is. Wireless zal een veel grotere rol spelen, het geeft veel meer flexibiliteit voor de instellingen en gebruikers. Software domineert nu al de ontwikkeling van verpleegroepsystemen en zal dat nog meer gaan doen.”

Twee principes

In ICT&health editie 5 kijkt hij vooruit en benut daarbij de ‘lessons learned’ uit het verleden. “Wij geloofden bij Ascom eind vorige eeuw sterk in twee principes: zorg dat de boodschap direct bij de juiste verpleegkundige in de pocket komt, zonder ingewikkelde kastjes. En benut de computer om flexibiliteit te creëren. Daarmee kreeg de zorg een tool in handen om het eigen werk beter te plannen, dat was toen ongekend.”

Wereldwijd

Wie al lange tijd in het verpleegkundig vak werkzaam is, herinnert zich teleCare SC nog wel, gevolgd door teleCARE M. Dit systeem stond aan de basis van teleCARE IP, de huidige generatie Ascom verpleegoproep. Van een lokaal product is teleCARE de afgelopen 25 jaar internationaal onder de aandacht gebracht. Van Taiwan tot Noorwegen, van Noord-Amerika tot Brazilië en Australië; er is geen continent waar geen teleCARE zit.

Integratie

Er kwam een bewoner/patiënt database die gevoed werd door een zorgregistratiesysteem, er ontstonden embedded controllers, zodat de PC uit kon, en er werden nieuwe functies ontwikkeld waaronder welzijnsmelding en akoestisch beluisteren. Ook is er een volledige integratie gekomen met draadloze verpleegoproep, inclusief bewoner/patiënt locatiebepaling. Slimme software zoekt de juiste verpleegkundige, afhankelijk van waar de bewoner/patiënt zich bevindt. En draadloos is net zo veilig gemaakt als bedrade technologie. De batterij wordt continu bewaakt en de zenders zijn transceivers met end-to-end acknowledge en een heartbeat. Er is ook medische connectiviteit tot zelfs klasse IIb. Hierdoor kunnen medische apparaten conform de MDD/MDR veilig worden aangesloten.

Kwaliteit van leven

Jan Ringenier ontwikkelde met zijn team ook sensoren binnen verpleegoproep. “Handelingen als het bed verlaten, bewegen op de kamer, deur/raam openen: het kan allemaal ondersteund worden en op een slimme, persoonlijke manier ingesteld om een melding te geven. Bewoners behouden daarmee een zo groot mogelijke mate van bewegingsvrijheid, wat weer bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.”

Jan Ringenier was tot zijn pensionering op 1 september 2021 Global Product Manager bij Ascom. Hij begon in 1980 bij Ericsson als R&D Engineer en was vervolgens 17 jaar R&D Manager bij NIRA. Dit bedrijf ging over in Ascom, waar hij jarenlang Product Manager voor Wireless Solutions was. Ringenier stond aan de basis van het verpleegoproepsysteem teleCARE en heeft diverse patenten op zijn naam staan.