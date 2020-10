12 oktober: Rond de Tafel ‘Digitale zorg vergroot de kwaliteit van leven’

De eerste Rond de Tafel-sessie staat in het teken van ‘Digitale zorg vergroot de kwaliteit van leven’. Tijdens de sessie komt het inzetten op andere woonvormen en ondersteunende ICT om antwoorden te vinden voor mensen met een zorgbehoefte in buurten en wijken van ons land aan bod. Deelname aan de Rond de Tafel sessies is gratis. Aanmelden kan via deze link.

Digitalisering van de zorg is en blijft in de praktijk een uitdaging. Het leveren van innovatieve vormen van zorg, nu de eerste urgentie hiervoor zoals die tijdens het begin van de coronacrisis ontstond, weer afzwakt. Tijdens de presentatie van de Miljoenennota werd duidelijk dat het kabinet de komende jaren structureel gaat investeren in digitale zorg. VWS blijft daarom ook vol inzetten op de actielijnen voor opschaling en, waar mogelijk, intensiveren van digitale zorg.

Digitale zorg Rond de Tafel

Aan de eerste Rond de Tafel zitten Kavita Parhudayal Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid gemeente Den Haag, Petra Flikweert, Orthopedisch chirurg HagaZiekenhuis en Paul van Roosmalen, directeur-bestuurder van Woonwaarts. Lea Bouwmeester is voorzitter van de redactieraad van ICT&health en zal de dialogen begeleiden.

Zij ontvangt sprekers met uitdagende vragen en vernieuwende ideeën en ervaringen, die u en de overige (online) gasten verder helpen. Daarbij zullen alle zorglijnen en sectoren, van preventie en welzijn tot cure, care, van ggz, vg-sector tot jeugdzorg aan bod komen.

In het eerste deel van de Rond de Tafel sessie staat de discussie in het teken van gezond langer thuis leven. Kavita Parhudayal van de Gemeente Den Haag licht het programma Gezond en Gelukkig Den Haag toe dat zij samen heb opgezet met de twee Haagse ziekenhuizen en het LUMC. Om de ouderenzorg ook in de toekomst werk- en betaalbaar te kunnen houden moeten we streven naar een samenleving waar ouderen langer, gezond en verantwoord, thuis kunnen blijven wonen.

Daar is meer voor nodig dan alleen de intentie. Er zullen meer geschikte woningen beschikbaar moeten komen en preventie wordt nog belangrijker, een onderdeel waarbij digitale zorg en -hulpmiddelen ook een belangrijke rol in zullen spelen. Zoals de Wolk Airbag die ouderen bij een val behoedt voor een heup- of bekkenfractuur. Aan tafel zit ook Orthopedisch chirurg Petra Flikweert. “Wanneer de thuiswonende oudere bij mij komt is het al te laat”. Mijke Buijs van CZ schuift tijdens dit deel van de sessie online aan. Zij spreekt over het belang van preventie vanuit het oogpunt van de zorgverzekeraar.

Daarnaast kunnen deelnemers ook aansluiten bij één van de verdiepingssessies ‘slimme samenwerking tussen woningbouw en zorg, levert snelle passende zorg met veilige toegang’ met Paul Bergsma, Anja van Lier en Sabine Veldhuijzen.

Online én fysiek

De Rond de Tafel-sessies zijn zowel online als fysiek (coronaproof) bij te wonen. Organisaties die een bijdrage willen leveren aan deze dialogen, of suggestie hebben, kunnen contact opnemen met relatie- en eventmanager Irene Heikens via irene@icthealth.nl.

Na de eerste sessie van 12 oktober staan op dit moment nog vier Rond de Tafels op de planning:

Tafel 2: 9 november, Passende en digitale zorg: Het nieuwe normaal

Tafel 3: 7 december, Werkplezier met digitale zorg

Tafel 4: 18 januari, Juiste Zorg op de juiste plek