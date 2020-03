Kavita Parbhudayal (Zorgwethouder Den Haag): ‘Gemeente als makelaar tussen sociaal domein en high tech-sector’

“De veranderende en snel groeiende zorgvraag is een forse opgave voor gemeenten. Alleen met hulp van technologische innovaties kunnen we die het hoofd bieden en ervoor zorgen dat mensen langer gezond en veilig thuis kunnen wonen”, stelt Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid bij de gemeente Den Haag. Om deze ambitie in het beleid te verankeren, schreef zij het ‘Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019 – 2022’. Dit vormt de basis voor een structurele samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders, inwoners, kennis-/onderwijsinstellingen, ketenpartners en ondernemers. Den Haag neemt bewust het voortouw in het koppelen van high tech-ontwikkelaars aan de zorgvraag van inwoners. “We bieden zorginnovators een proeftuin en op basis van de opgedane ervaringen kunnen wij de zorg vernieuwen, over de bestaande silo’s heen”, zegt Parbhudayal, die de rol als spin in dit web voortvarend op zich neemt.