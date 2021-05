3D navigatiesysteem voor chirurgische ingrepen bij Rijnstate

Het Rijnstate is in Nederland het tweede ziekenhuis waar het nieuwe 3D navigatiesysteem voor chirurgische ingrepen toegepast wordt. Daarbij wordt het ziekenhuis in eerste instantie ondersteund door een onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Die ondersteuning is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Vriendenloterij.

Toegevoegde waarde 3D navigatiesysteem

In het AVL is deze nieuwe techniek al bij meer dan honderd patiënten met succes toegepast. Het is de bedoeling dat het 3D navigatisysteem in het Rijnstate ingezet gaat worden bij meer soorten chirurgie. Dat gebeurt aanvankelijk in zogenoemd studieverband, maar uiteindelijk verwacht het ziekenhuis dat de toegevoegde waarde van het 3D navigatiesysteem niet meer weg te denken zal zijn uit de chirurgische zorg.

“Rijnstate ontwikkelt dit navigatiesysteem nu samen met het AVL verder om specifiek toe te passen bij patiënten die met behulp van de Da Vinci robot worden geopereerd. Rijnstate heeft een leidende positie binnen de robot-geassisteerde operaties in Nederland en is daarmee het aangewezen centrum om deze ontwikkeling binnen deze patiëntengroep toe te passen”, vertelt Charlotte Blanken, chirurg in Rijnstate.

“De techniek maakt gebruik van een combinatie van scans die van de patiënt worden gemaakt zowel voor als tijdens de ingreep. Door deze scans te combineren en met speciale 3D software te bewerken, kan de chirurg tijdens de ingreep live navigeren door het operatiegebied. De locatie van specifieke afwijkende weefsels kan hiermee zeer nauwkeurig worden vastgesteld. Het mes snijdt hierbij aan beide kanten: essentiële structuren die gespaard moeten worden kunnen worden herkend en afwijkende structuren kunnen nauwkeuriger worden opgezocht en verwijderd”, aldus Niek Hugen, chirurg in opleiding in Rijnstate.

Uiterste precisie bij complexe operatieve ingrepen is van groot belang. De mogelijkheden die 3D navigatiesystemen bieden, zijn al op meerdere plaatsen ontdekt. Zo nam het VieCuri Medisch Centrum enkele maanden geleden al een 3D navigatiesysteem in gebruik dat chirurgen ondersteunt bij wervelkolomoperaties.