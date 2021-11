500 virtuele bedden voor thuisopnames Covid en influenza

Uit onderzoek dit en vorig jaar bleek dat het op deze manier mogelijk is patiënten 6 tot 11 dagen eerder uit het ziekenhuis te ontslaan en zo ruimte te maken voor nieuwe patiënten. Dit kan hernieuwd uitstel van planbare zorg beperken. Luscii verwacht samen met ziekenhuizen deze maand minimaal 500 virtuele ziekenhuisbedden te openen.

In de vierde coronagolf zien longartsen ook veel andere acute longpatiënten, zoals mensen met een longaanval en influenza (griep). Dat verhoogt de druk op de zorg verder, terwijl de winter nog moet starten, stelt dr. Anneke van Veen, longarts en CMIO-eHealth in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ): “De combinatie van covid met influenza vergroot de druk op het ziekenhuis verder. Om snel extra capaciteit te creëren, is met Luscii het programma CWZ Thuis met zuurstof uitgebreid voor patiënten met zowel covid als met influenza.”

2.000 thuisopnames Covid

In 2020 werden de virtuele thuisopnames van Luscii ingezet in zo’n 20 ziekenhuizen. Zo’n 2.000 patiënten ontvingen deze vorm van zorg. Albert Schweitzer Ziekenhuis (Drechtsteden) en Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) namen op het hoogtepunt 60 tot 80 patiënten virtueel thuis op.

“We moeten beseffen dat dit maar liefst 2 tot 3 extra verpleegafdelingen zijn, zonder een steen te bouwen”, stelt Daan Dohmen. “Dat is een enorme prestatie van de longverpleegkundigen.” Dohmen is oprichter van Luscii en hoogleraar Digitale transformatie in de zorg. Onderzoek door St. Antonius Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis liet zien dat zo patiënten 6 tot 11 dagen eerder ontslagen konden worden. Van hen vond 93 procent de zorg zeer patiëntvriendelijk.

Thuismonitoring griep

Om extra voorbereid te zijn op wat er komen gaat, heeft Dr. Jurgen Hölters van CWZ met Dr. Jelle Homans van Luscii de Thuismeten app afgelopen weken bovendien uitgebreid met thuismonitoring voor griep. Dit nieuwe thuismonitoring-programma maakt CWZ nu voor ziekenhuizen in Nederland beschikbaar.

Net als vorig jaar start Luscii vanaf donderdag 18 november weer met tweewekelijkse Zoom-in’s. Dat zijn virtuele inloop-momenten voor projectleiders en zorgverleners uit ziekenhuizen. Hierin worden ervaringen onderling met elkaar gedeeld zodat niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Voor nieuwe ziekenhuizen betekent het dat ze geholpen worden om snel op te kunnen starten.