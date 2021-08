Aanbod en gebruik e-health apps steeg fors in 2020

Uit het meest recente Digital Health Trends 2021 rapport van het IQVIA Institute blijkt bovendien dat steeds meer apps zich richten op de behandeling en het monitoren van ziektes. In het verleden was het merendeel van de gezondheids- en e-health apps met name bedoeld voor algemeen welzijn. Denk daarbij aan de activiteiten-apps, voor sporten of een gezondere levensstijl.

De kwaliteit van digitale gezondheidstools wordt ook steeds beter. In Europa is daarvoor onlangs een toetsingsmethodiek ontwikkeld door normeninstituut NEN.

E-health apps en wearables

Inmiddels is bijna de helft (47%) van de meest gebruikte e-health tools gericht op het beheer (monitoren) of de behandeling van ziektes. In 2015 was dat nog ‘slechts’ 28 procent. Van die apps is bijna de helft bedoeld voor geestelijke gezondheid, diabetes en cardiovasculaire zorg.

Ook het aantal wearables dat effectief ingezet wordt voor het monitoren van gezondheid, groeit. Dat geldt ook voor wearables, eventueel in combinatie met connected sensoren en digitale biomarkers, dat toegepast wordt in klinische onderzoeken. Op dit moment is meer dan de helft van de ruim 380 beschikbare wearables uitgerust met functies voor hartslagmeting en/of bewaking.

“We zien duidelijk het bewijs van een groeiende volwassenheid van tools en apps voor e-health en digitale gezondheid binnen de reguliere geneeskunde. Hoewel er sinds 2013 een aanzienlijke groei is geweest in e-health apps en digitale gezondheidstools, beginnen we een verbeterde kwaliteit van de digitale gezondheidstools te detecteren bij het beheer van gezondheidsproblemen. Deze kwaliteitsverbeteringen resulteren in robuust bewijs van hun impact op de patiëntresultaten en de daaropvolgende opname in de klinische praktijk”, aldus Murray Aitken van het IQVIA Institute for Human Data Science.

Enkele conclusies van het rapport:

E-health apps hebben bijgedragen aan het verminderen van de impact van de COVID-19-pandemie en zijn inmiddels vaste onderdelen van het digitale zorglandschap geworden.

Consumenten-apps vormen nog steeds de meerderheid van alle e-health apps, maar er is een duidelijk verschuiving te zien naar e-health apps en tools voor het monitoren en de behandeling van ziektes.

Het bewijs van de positieve impact van e-health tools op de gezondheid van patiënten groeit en wordt robuuster. Een trend die de doorbraak van e-health en digitale zorg in behandeltrajecten positief beïnvloedt.

Het rapport, inclusief een beschrijving van de methodologie, is beschikbaar bij IQVIA. Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd, zonder financiering van industrie of overheid.