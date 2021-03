Health-apps beter vergelijken met ISO-methode

Er zijn inmiddels honderdduizenden health-apps beschikbaar voor elk aspect van zorg, gezondheid en preventie. Soms zijn dit gevalideerde medische apps voor monitoring van chronische aandoeningen. Vaak gaat het om niet gevalideerde apps om stappen te tellen, gezonder te eten of te stoppen met roken. Het is belangrijk om te weten of deze apps betrouwbaar zijn en of het veilig is ze te gebruiken.

Toetsen health-apps

Daarom heeft NEN/ISO een methode ontwikkeld om health-apps te toetsen. De resultaten worden verwerkt tot een score in een label. Hiermee moet het makkelijker worden om apps te vergelijken en te kiezen. ‘ISO 82304-2’ geeft een lijst van 81 vragen voor app-ontwikkelaars. De antwoorden op deze vragen bepalen een score op vier onderwerpen:

• Gezond en veilig

• Gemakkelijk in gebruik

• Veilige data

• Degelijk

Deze score leidt tot een kleurcode in het label, vergelijkbaar met het energielabel voor onder andere wasmachines. Zowel vragenlijst als kleurcode in het label helpen zorgverleners en gebruikers de juiste app te kiezen. De vragenlijst simuleert appontwikkelaars om betere apps te maken.

EC: Europese norm

De Europese Commissie stimuleert internationale samenwerking op het gebied van e-health en andere digitale zorgtoepassingen, om zo tot betere validatie van nuttige en gebruiksvriendelijke toepassingen te komen. In juni 2019 kondigde de EC aan dat er binnen twee jaar een Europese norm moest liggen met kwaliteitscriteria voor de inmiddels honderdduizenden gezondheidsapps.

Onderdeel van de ambitie van de Commissie is de oprichting van een projectgroep, bestaande uit experts uit diverse landen. Het doel van de vanuit het CEN (de Europese standaardisatiecommissie) geïnitieerde werkgroep is om samen standaarden te formuleren waar aan gezondheid of welzijn gerelateerde e-health toepassingen aan moeten voldoen. Vanuit het National e-health Living Labb (NeLL) zitten Petra Hoogendoorn en Cynthia Hallensleben van deze groep. In Nederland heeft standaardeninstituut NEN een werkgroep opgericht die ook bijdraagt aan de Europese standaard.

Commentaar tot 14 mei

Tot 14 mei is het mogelijk om het concept van ISO 82304-2 in te zien en commentaar te geven via normontwerpen.nen.nl. De werkgroep verwerkt de commentaren vóór publicatie van de definitieve ISO 82304-2 ‘Health software – Quality and reliability of health and wellness apps.’

Het Ministerie van VWS, de Europese Commissie en het mHealth Network volgen de ontwikkelingen. Transparantie over welke apps goed en veilig zijn, zijn een stimulans voor het gebruik van apps in de zorg en de vergoeding van de apps. COVID-19 laat zien hoe belangrijk apps zijn: het leren kennen van voorspellende symptomen, coronamelder, monitoring en beeldbellen in de reguliere zorg en straks met vaccinatiepaspoorten.

Toetsen e-health apps

Zowel internationaal (bijvoorbeeld het Engelse ORCHA) als in Nederland houden organisaties zich bezig met het toetsen of health-apps efficiënt en/of effectief zijn, zoals Health Innovation Netherlands (HI-NL) en het NeLL (National eHealth Living Lab). HI-NL heeft als doel innovatoren te helpen om waardevolle innovaties zo snel mogelijk naar de Europese – en specifiek de Nederlandse – markt te begeleiden. NeLL is een joint venture, mede voortgekomen uit het Leids Universitair Medisch Centrum. Het doel van NeLL is om duurzame zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek, tegen de juiste prijs.

ORCHA heeft vorig jaar in samenwerking met artsen en IT-experts een platform ontwikkeld waarmee gezondheidszorg-apps automatisch en snel op kwaliteit en betrouwbaarheid getoetst kunnen worden. NeLL werd destijds gevraagd om het toetsingskader van ORCHA aan een wetenschappelijke evaluatie te onderwerpen. Een team van onderzoekers zal het toetsingskader grondig analyseren en haar bevindingen in een rapportage samenvatten.