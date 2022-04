AI-algoritme voor digitale pathologie bij Radboudumc

Voor de toepassing van digitale pathologie worden de betreffende weefselglaasjes gedigitaliseerd, voordat ze door de patholoog onderzocht worden. Deze weefselglaasjes kunnen heterogeniteit vertonen. Die ontstaan tijdens het voorbereidende proces, zoals fixatie en doorvoeren, snijden, kleuren en inscannen.

Momenteel wordt de kwaliteitscontrole van die gedigitaliseerde weefselglaasjes nog steeds visueel uitgevoerd. Dat is niet alleen een omslachtig proces, maar ook zeer arbeidsintensief, waardoor de verwerkingscapaciteit relatief laag is.

AI-algoritme voor digitale pathologie

Het AI-algoritme is ontwikkeld door Aiosyn, een spin-off van het Radboudumc. Daarmee kunnen de gedigitaliseerde weefselglaasjes automatisch op de meest voorkomende artefacten gescand worden. Denk bijvoorbeeld aan onscherpte en weefselvouwen. Met de implementatie van de AI-oplossing in d klinische routine van pathologie heeft het Radboudumc de primeur in Nederland.

Het AI-algoritme voor de kwaliteitscontrole draait op het platform van Aiosyn. De samenwerking tussen het Radboudumc en Aiosyn betekent dat het AI-algoritme volledig zal worden geïntegreerd in de standaard pathologie-workflow. Het algoritme signaleert vervolgens artefacten en stroomlijnt de workflow. Onder andere door automatisch opdracht te geven voor bijvoorbeeld het opnieuw scannen van het weefselglaasje. “Geweldig om te zien dat we kunstmatige intelligentie nu écht gaan inzetten voor verbetering van onze zorg”, vertelt Jeroen van der Laak, hoogleraar in het Radboudumc en CSO van Aiosyn.

Meerwaarde AI voor diagnostiek

De meerwaarde van AI, kunstmatige intelligentie, voor klinische diagnostiek en pathologie is de afgelopen jaren al diverse keren aangetoond. In het diagnostisch proces van veel ziekten, zoals kanker, is pathologie onmisbaar. Eerder dit jaar ontving Aiosyn voor de ontwikkeling van haar AI-platform voor klinische diagnoses nog een financiële injectie van LUMO Labs.

Het bedrijf ontwikkelt AI-aangedreven algoritmen die worden geïntegreerd in de standaard histopathologie-workflow. Daarnaast versnelt Aiosyn dankzij algoritmen de innovatie in bedrijven voor biofarmacie en diagnostiek.