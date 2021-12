AI breder inzetten voor het verbeteren van de gezondheid

Het is bekend dat data-analyse het inzicht in patiëntkenmerken, leefpatronen, ziekten en uitkomsten van de zorg, en verbanden daartussen, vergroot. Dergelijke analyses, ondersteund door AI, dragen daarnaast ook bij aan het beter voorspellen van drukte in ziekenhuizen, zoals op de SEH.

Dagelijks worden enorm veel medische gegevens verzameld. Ondanks de beschikbare rekenkracht worden veel van deze gegevens niet of nauwelijks verwerkt en geanalyseerd. Dat komt doordat het merendeel ervan nog steeds niet gemakkelijk toegankelijk is. Om dit te veranderen is een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur op nationaal niveau nodig. Deze infrastructuur zal sneller en beter medisch onderzoek mogelijk maken, en helpen AI-oplossingen te gebruiken om de patiëntenzorg, volksgezondheid en ziektepreventie te verbeteren.

AI samenwerkingsverband

De komende jaren wil het Amsterdam UMC data optimaal en op een verantwoorde manier gaan benutten om de gezondheid van mensen te verbeteren. “Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners in de regio, onder de vlag van ‘AI Technology for People’. Het gaat ons immers om mensen”, aldus Mat Daemen, vicedecaan onderzoek van Amsterdam UMC.

De partners werken samen aan de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën en toepassingen voor bedrijven. Zowel voor de zorg als voor de mensen in de regio. Daarvoor worden diverse onderzoeksprogramma’s van topwetenschappers opgezet. Dat gebeurt zowel gemeenschappelijk als individueel verband. Daarnaast zullen studenten betrokken met de beste kennis van AI op de onderwerpen ‘business’, ‘health’ en ‘citizens’ aan het project deelnemen.

Het AI samenwerkingsverband bestaat uit de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Gemeente Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek, Sanquin, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam Economic Board, Hogeschool van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica.