AmsterdamUMC, kennisinstellingen investeren 1 mld in AI

Daarnaast worden samenwerkingen met topinstituten, publieke partners en het bedrijfsleven uitgebreid en versneld. Het programma zal opereren onder de noemer ‘AI technology for people’

Met de investeringen willen de samenwerkende Amsterdamse kennisinstellingen de komende 10 jaar minimaal 800 onderzoekers aanstellen, 5.000 bachelor- en master studenten opleiden en zullen 10.000 studenten een AI-minor kunnen volgen. Tevens streven de kennisinstellingen met deze investeringen naar de ontwikkeling van 100 spin-offs en 100 startups. Hiervoor kan AI technology for people bogen op de ervaring van drie decennia onderzoek, onderwijs en innovatie op AI-gebied.

Tekort aan AI-talent voorkomen

Geert ten Dam, voorzitter van de UvA, en Mirjam van Praag stellen dat de investeringen hard nodig zijn. Ondanks alle ervaring en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie begint het tekort aan AI-talent een issue te worden. “Extra investeringen zijn dan ook hard nodig. In deze zeer competitieve wereld moeten we scherp zijn op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling van geavanceerde technologie onder controle houden en tegelijkertijd onze nationale en Europese waarden in stand houden”, aldus Mirjam van Praag.

Bij de samenwerking wordt ingezet op samenhangende ontwikkelingen als machine leren, hybride intelligentie en uitlegbare AI. De ontwikkeling van betere systemen en verantwoorde toepassingen, waarbij de mens centraal staat, is een essentieel doel van AI technology for people.

Partners van AI technology for people zijn het Antoni van Leeuwenhoek (waarvan Nederlands Kanker Instituut onderdeel is), Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

(Inter)nationale samenwerking

Begin december maakt het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) bekend dat de UvA op basis van bewezen wetenschappelijke excellentie geselecteerd is als ELLIS-Unit excellence center. Het primaire doel van de UvA unit wordt het behouden van talenten op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie voor Europa. Als onderdeel van het ELLIS netwerk wordt de samenwerking met andere Europese topinstituten, en het uitwisselen van onderzoekers en studenten, een stuk makkelijker.

De regio Amsterdam combineert de technische infrastructuur van SURFsara en de Amsterdam data Exchange, deinstitutionele infrastructuur van het CWI, eSciencecenter, UvA, VU en HvA en data science netwerken van AmsterdamDataScience en Amsterdam Medical Data Science. Deze regionale samenwerking wordt ondersteund door de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Provincie Noord-Holland die mee investeren in de ontwikkeling door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid, het opzetten van steunprogramma’s voor talent en het stimuleren en bijeenbrengen van partijen.

Er zijn de afgelopen jaren al diverse kunstmatige intelligentie toepassingen in de zorg ontwikkeld en/of getest. Zo werken het LUMC en Philips al geruime tijd aan verschillende AI-projecten, onder andere op het gebied van MRI-scan’s en verpleging. Eerder dit jaar startte het Radboud UMC twee nieuwe initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence: Radboud AI for Health en Thira Lab.