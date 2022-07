AI-diagnostiek voor hartfalen in Catharina Ziekenhuis

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 40.000 mensen de diagnose hartfalen en overlijden nog altijd ongeveer 7.000 patiënten aan deze aandoening. Patiënten die deze diagnose krijgen hebben de ziekte meestal al langere tijd, asymptotisch of zonder opvallende symptomen, ‘onder de leden’. Of zij hebben klachten die niet aan mogelijk hartfalen gekoppeld worden waardoor de diagnose vaak (te) laat gesteld wordt.

“We moeten alles inzetten om de patiënt beter te behandelen,” stelt cardioloog in opleiding Thomas Mast. “Het gebruik van kunstmatige intelligentie neemt een enorme vaart in de geneeskunde, zo ook in de cardiologie” vertelt cardioloog Frederik Zimmermann van het Catharina Ziekenhuis.

AI-diagnostiek hartfalen

Met behulp van kunstmatige intelligentie is het mogelijk om de diagnose hartfalen eerder te stellen op basis van informatie uit een ‘simpel’ hartfilmpje (ECG). Een ontwikkeling die de nu nog noodzakelijke bloedonderzoeken en hartcatherisatie, die duur zijn en belastend zijn, (deels) kan vervangen. Die onderzoeken zijn nu nog steeds nodig omdat de eerste fysieke klachten die patiënten ervaren, benauwdheid of kortademigheid, ook kunnen duiden op een longaandoening.

Op dit moment bekijkt een onderzoeksteam van het Catharina Ziekenhuizen de mogelijkheden om de AI-methode voor het diagnosticeren van hartfalen met behulp van één enkel ECG in de praktijk ingezet kan worden. Zo kunnen dan ook andere mogelijke aandoeningen waar de klachten van een patiënt op kunnen wijzen, worden uitgesloten. Daarmee wordt AI dus letterlijk naar de spreekkamer van de cardioloog gebracht.

Eerder dit jaar publiceerden Britse onderzoekers over een andere toepassing van kunstmatige intelligentie bij de diagnose van hartfalen. Zij ontwikkelden een AI-algortime dat in combinatie met een zogenoemde slimme stethoscoop hartfalen binnen luttele seconden kan vaststellen.

Veel data nodig

Om een AI-algoritme te ’trainen’ is veel data nodig .“Momenteel hebben we al een half miljoen ECGs beschikbaar gemaakt voor data-analyse en dit aantal groeit dagelijks”, aldus Thomas Mast. Voor de verwerking van die data en de ontwikkeling van AI-algoritmen is veel rekenkracht nodig.

Binnen het Catharina Ziekenhuis is mede daarom enige tijd geleden gekozen voor een HPE-platform. In combinatie met het HPE Ezmeral softwareportfolio kan het ziekenhuis nu een een cloud-native analytics en data lakehouse bouwen.