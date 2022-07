Amazon betaalt 3,9 miljard dollar voor e-health specialist One Medical

Amazon heeft One Medical, een specialist in virtuele eerstelijnszorg, overgenomen voor 3,9 miljard dollar. Het gaat concreet om een op technologie gerichte eerstelijnszorg onderneming met een breed spectrum aan digitale gezondheidsdiensten. Door deze overname wordt Amazon een steeds grotere speler op het gebied van ICT en health. Amazon doet het niet alleen goed met haar acquisities in de (digitale) gezondheidszorg, maar scoorde onlangs ook goed op de nabeurs met een plus van 14 procent.

Multinational Amazon

Multinational Amazon, onder meer bekend van de enorme webwinkel en de streaming dienst Prime Video, timmert hard aan de weg op het gebied van op technologie gebaseerde gezondheidsdiensten. Het bedrijf opgericht door internetgoeroe Jeff Bezos experimenteert in Amerika op grote schaal met virtuele zorg. Een goed voorbeeld is het programma Amazon Care dat met een speciale app werkt. Hiermee kunnen gebruikers binnen een minuut dag en nacht appen met een medisch professional of een videoconsult regelen. Daarmee heeft de zorgsector in Amerika een totaal nieuw perspectief gekregen.

Digitale zorg spaart tijd

Een belangrijke drijver voor deze markt van virtuele gezondheidsdiensten is het feit dat patiënten met digitale zorg direct kunnen worden geholpen. De patiënten besparen dankzij deze diensten veel tijd. Ten eerste hoeven ze niet meer vrij te nemen van hun werk, omdat een digitaal consult op elk moment van de dag kan. Verder is het niet meer nodig om vele kilometers naar een huisartsenpost te rijden en te wachten op een dokter die vervolgens maar vijf minuten tijd heeft. Amazon wil hiernaast graag dat het proces van medicijnverstrekking digitaler wordt, zodat mensen ook niet meer naar de apotheek hoeven te reizen.

One Medical past bij ambitie

Amazon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de gezondheidszorg en deze overname is één van de grootste signalen tot nu toe dat Amazon plannen heeft om in de toekomst een grote speler te worden op het gebied van telezorg als persoonlijke zorg in de VS. Met de recente herstructurering van de gezondheidszorg en het consolideren van alle verschillende eenheden zoals Pillpack en AmazonCare onder één leider, legt Amazon een fundament voor de volgende volgende groeifase.

“We denken dat gezondheidszorg hoog op de lijst staat van ervaringen die opnieuw moeten worden uitgevonden”, vertelt Neil Lindsay, SVP van Amazon Health Services in een verklaring. De overname van One Medical past dus naadloos bij de grote ambitie van Amazon op de markt voor technologisch gedreven gezondheidsdiensten en is feitelijk een vervolg op eerdere acquisities.

One Medical: virtueel en persoonlijk

Het in San Francisco gevestigde One Medical is een op technologie gerichte eerstelijnszorgorganisatie die persoonlijke, digitale en virtuele zorgdiensten aanbiedt die zijn ontworpen om de zorgervaring voor haar klanten te verbeteren. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om zeven dagen per week en 24 uur per dag virtuele zorg on demand te krijgen met behulp van een speciale app en technologie als beeldbellen. Maar persoonlijke zorg is dankzij een groot aantal fysieke locaties ook mogelijk.



One Medical heeft tot doel om de gezondheidszorg te transformeren door een model dat aangedreven wordt door technologie maar tegelijkertijd zo mensgericht mogelijk blijft. Amerika is wat digitalisering en e-health een koploper, vooral ook omdat er veel commerciële partijen daar actief zijn in de gezondheidszorg. Ook in Nederland wordt volop ingezet op een ingrijpende digitaliseringsslag in combinatie met het optuigen van medische service centra.