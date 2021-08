Nederland kent een hoge zorgstandaard voor ouderen. De vraag is echter of deze standaard ook in de toekomst op peil gehouden kan worden. “Nee”, stelt Anneke Augustinus, directeur van Vilans, “In de nota worden een aantal concrete en praktische oplossingen geboden. Er moeten bijvoorbeeld meer voor ouderen geschikte woningen komen. Want hoe beter de leefomgeving is, hoe langer ouderen zelfstandig kunnen wonen.”Daarnaast zijn digitalisering, innovatie en technologie een belangrijk speerpunt.

Personeelstekort en digitalisering

Het chronische personeelstekort in de zorg, dat met het herstel van de economie na de coronacrisis nog verder zal toenemen, is een van de belangrijkste uitdagingen. Er komen steeds meer ‘oudere’ ouderen bij van boven de 85 jaar, de zogenoemde dubbele vergrijzing. Die uitdagingen kunnen (deels) aangepakt worden door de inzet van technologie en digitalisering. Veel (ouderen)zorgorganisaties zijn daar al volop mee bezig.

Echter, zo stelt Anneke Augustinus, directeur van Vilans, er is ook nog altijd veel angst voor digitalisering in de ouderenzorg. “In de ouderenzorg heerst al tijden een angst voor digitalisering. Dat is opmerkelijk, zeker gezien het feit dat er al zoveel gebruik wordt gemaakt van technologie met bijvoorbeeld apps als stappen- en calorieëntellers”, aldus Augustinus.

En toch is digitalisering onontbeerlijk als het gaat om het toekomstbestendig maken van de zorg. ” Een recent voorbeeld van een digitale oplossing in de ouderenzorg is serious gaming. Via een computerspel kan een mantelzorger leren over de aanpak van dagelijkse zorghandelingen zoals eten, aankleden en douchen. Met zulke innovaties maak je kennis veel breder toegankelijk en niet alleen voor zorgprofessionals. Het mooie aan serious gaming is dat dit gebeurt op een manier van communiceren die veel beter past bij de volgende generatie. Hiermee is alle relevante kennis voor iedereen toegankelijk en beschikbaar.”, vertelt Augustinus.