App Doktr voor huisartsenzorg op afstand in België

Het is op zich een bijzondere ontwikkeling dat het initiatief voor dit e-health initiatief voor huisartsenzorg afkomstig is van ‘s lands grootste telecomprovider. De app zelf is gratis te downloaden en de digitale consulten worden voor klanten van Belgische ziekenfondsen volledig vergoed.

Bij de lancering van App Doktr zal de dienst vooralsnog alleen bereikbaar zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9 uur in de ochtend en 5 uur in de middag. Het is wel de bedoeling dat App Doktr in de toekomst ook uitgebreid wordt naar de avonden en weekenden. Wanneer dat gebeurt is nu nog niet bekend. De initiatiefnemers benadrukken wel dat App Doktr geen spoeddienst is. Voor dringende medische (nood)gevallen blijft dat te allen tijde 112.

Intake en consultatie huisartsenzorg

Wanneer een patiënt via de App Doktr een huisarts wil consulteren dan moet hij of zij eerst inloggen. In Nederland kennen we daarvoor DigiD. De App Doktr maakt voor veilige en snelle toegang gebruik van Itsme. Na het inloggen wordt de patiënt ‘te woord’ gestaan door een digitale assistent, Lisa, die de intake doet aan de hand van enkele vragen. Met die informatie kan de huisarts die het consult daarna overneemt zich alvast voorbereiden.

De patiënt mag daarna zelf kiezen of het consult wordt voortgezet via de telefoon of middels een videogesprek. Mocht tijdens het teleconsult blijken dat de patiënt medicatie nodig heeft, dan kan de huisarts die ook gewoon voorschrijven. Daarbij wordt wel aangetekend dat de huisartsen van App Doktr geen verslavende medicatie (mogen) voorschrijven. Ook medicatie voor aandoeningen waarvoor een intensieve medische opvolging nodig is, zijn uitgesloten. In die gevallen kan de betreffende huisarts wel een doorverwijzing naar een specialist in gang zetten.

Informatie op MijnGezondheid

Alle informatie, zoals het gespreksverslag en eventuele recepten, worden na het consult 48 uur in de app bewaard om na te lezen. De informatie wordt bovendien ook opgeslagen in het federale gezondheidsportaal ‘Mijngezondheid‘.

Daarnaast kan iedereen ook gebruikmaken van de gratis gezondheidsadviezen op de website van App Doktr. Daar staat onder andere betrouwbare informatie over veel voorkomende en actuele ziektes en kwalen, zoals het coronavirus (COVID-19), huidaandoeningen en infecties.