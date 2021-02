App Store voor VR-apps in de zorg gelanceerd

De opkomst van virtual reality (VR) in de zorg is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. In ruim twee derde (70%) van de Nederlandse ziekenhuizen wordt VR op een of andere manier al toegepast in het zorgproces, de begeleiding van patiënten of opleiding van personeel. De Sint Maartenskliniek heeft nu, samen met ontwikkelaar SyncVR Medical, de eerste een VR App Store voor de zorg gelanceerd met relevante apps van VR-aanbieders in de Europese gezondheidszorg.