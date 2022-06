Apple Watch inzetten voor Parkinson onderzoek

Met de goedkeuring kan de maker van de StrivePD-app, Rune Labs, nu een volgende stap zetten op weg naar het in de praktijk inzetten van het systeem en de Apple Watch voor de detectie van Parkinson symptomen bij mensen. Vorig jaar is al gestart met de eerste tests in het Mount Sinai ziekenhuis en de Universiteit van Californië.

Parkinson en de Apple Watch

Er zijn meer apparaten waarmee de symptomen van Parkinson gedetecteerd kunnen worden. Wanneer het echter mogelijk wordt om ook een consumentenproduct als de Apple Watch in te zetten, dan biedt dat nogal wat voordelen. Ten eerste wordt de Apple Watch al door tientallen miljoenen mensen gedragen. Het is een populaire, en dus veel gebruikte, wearable. In tegenstelling tot wearables die speciaal ontwikkeld worden voor klinische doeleinden.

Dat betekent dus dat het relatief makkelijk is om proefpatiënten te rekruteren. Daarbij komt dat wanneer mensen en patiënten voor een bepaald onderzoek gebruik kunnen maken van een apparaat dat ze al kennen, de kans groter wordt dat ze die tool ook blijven gebruiken gedurende de gehele looptijd van het onderzoek.

“Ik ben erg enthousiast over het toekomstperspectief. We hebben geïnvesteerd in deze infrastructuur rondom de smartwatch en we zijn in staat om vrij snel, mede dankzij de inzet van Apple, nieuwe functies te ontwikkelen”, aldus Brian Pepin, oprichter van Rune Labs.

De Apple Watch heeft echter ook een nadeel. Door de hoge aanschafprijs is hij niet voor iedereen ‘bereikbaar’. Daarom wordt ook gedacht aan de ontwikkeling van een Android-versie van de StrivePD-app, maar die is er voorlopig nog niet.

Integratie systemen

Vorig jaar startte het bedrijf een samenwerking met Medtronic om het verzamelen van gegevens van de Percept PC Deep Brain Stimulation tool te testen. Het StrivePD-platform is in staa gegevens van deze apparaten integreren. Doel is om deze systemen door te ontwikkelen tot een soort ‘one-stop-shop’ voor clinici en onderzoekers die data over Parkinson en (nieuwe) behandelmethoden willen verzamelen en beoordelen.