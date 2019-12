IJsselland: innovatie must voor zorg dichterbij huis, minder werkdruk

“In eerste instantie kost innoveren tijd, geld en geduld, terwijl het uiteindelijke resultaat vaak nog onzeker is”, vertelt Marten Schalk, Innovatiemanager in het IJsselland Ziekenhuis in de recent verschenen editie 6 van ICT&health. “Aan de andere kant is innovatie enorm lonend als processen op een goede manier worden doorlopen en weloverwogen keuzes worden gemaakt.”

Volgens Schalk is innovatie essentieel in de huidige context van de gezondheidszorg. “In het landelijke Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is afgesproken dat er vanaf 2022 geen financiële groei meer mag plaatsvinden. Dat betekent dat je als ziekenhuis voor hetzelfde geld meer patiënten moet gaan behandelen, terwijl sprake is van een groeiend personeelstekort. Die uitdagingen kun je alleen maar aan door te innoveren.”

Innovatie op drie niveaus

Een organisatie kan op drie niveaus vernieuwen, schetst Schalk. “Allereerst kun je zelf proberen nieuwe dingen uit te vinden via research en development. Daar is echter veel financiële slagkracht voor nodig en als algemeen ziekenhuis hebben wij die onvoldoende. Een tweede optie is om bestaande en bewezen oplossingen uit andere ziekenhuizen te kopiëren en toe te passen in de eigen organisatie.”

Het laatste niveau is de verbetering van bestaande processen – in feite reguliere bedrijfsvoering en een taak van het management. “Binnen het IJsselland Ziekenhuis focus ik op de laatste twee niveaus”, vertelt Schalk. “Er zijn genoeg goede voorbeelden in de Nederlandse ziekenhuizen die wij in onze organisatie kunnen overnemen, waarbij we gebruik maken van de lessons learned. Tegelijkertijd hoeft innovatie helemaal niet ‘groots’ te zijn, en kunnen kleine wijzigingen grote impact hebben.”

Telemonitoring hartfalen

In dit kader loopt onder meer sinds enkele maanden het project telemonitoring hartfalen, met apparatuur en software van Philips VitalHealth. Deze technologie-aanbieder zelf is nauw betrokken bij de hele operatie. Schalk: “Philips heeft al langere tijd internationale ervaring met telemonitoring en ontzorgt ons in het proces. Dat gebeurt enerzijds via hun technische overeenkomst met Centric, dat voor ons de implementatie en uitleg van apparatuur bij patiënten thuis verzorgt. Daardoor gaat het hele traject rondom apparatuur buiten ons om en kunnen wij onze focus blijven houden op het verlenen van zorg. Ook werken we binnen dit project samen met medisch service centrum Buro Helder. Zij kijken op afstand mee in de meetresultaten van de patiënt en controleren deze op afwijkende waarden.”

Het project telemonitoring hartfalen kon dankzij de goede samenwerking met Philips VitalHealth snel van start. Binnen twee maanden werden het zorgproces uitgedacht, de technische implementatie gerealiseerd en het personeel getraind. In augustus werden de eerste patiënten aangesloten op het systeem van Philips VitalHealth. Sindsdien neemt het aantal gebruikers per week toe, ziet Schalk. patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en voelen zich gerust omdat er iemand op afstand meekijkt.

“Verder krijgen patiënten met deze toepassing meer inzicht in – en controle over hun eigen gezondheid”, aldus de innovatiemanager. “Zo helpt deze vorm van monitoring patiënten om hun leefstijl te verbeteren.”

