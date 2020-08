Begeleide cognitieve screening op afstand

Met MGRS-C kunnen via één platform in split screen (neuro-) psychologische tests begeleid op afstand, via een beveiligde internetverbinding, afgenomen worden. Een primeur, zo stelt de ontwikkelaar. De screener zal vanaf 15 september beschikbaar komen voor gebruik in de geestelijke gezondheidszorg en medische psychologie.

Mocht er een tweede Coronagolf, met aangescherpte contact beperkende maatregelen, komen, dan kan MGRS-C ingezet worden. Daarmee kan dan op afstand bepaald worden welke cliënten uitgebreid (neuropsychologisch) onderzoek nodig hebben en voor welke clienten dat wellicht minder dringend is.

Screening en observatie

Voor het op afstand begeleid afnemen van de tests en screening wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde DigiDiagweb testsysteem. De testleider kan via dat systeem meekijken op het scherm van de client die de cognitieve test maakt. Daarnaast wordt de client zelf ook geobserveerd. Dat gebeurt middels een videoverbinding bij de client. Dat kan bij hem of haar thuis zijn, maar ook op een andere locatie zoal de huisartsenpraktijk. De client hoeft in ieder geval niet meer speciaal naar het ziekenhuis of een ggz-instelling te reizen.

De test zelf wordt digitaal afgenomen. Daarvoor ontvangt de client doorgaans een e-mail met daarin een weblink en anonieme code om in te kunnen loggen op de website van het DigiDiagweb testsysteem. Tijdens de test zelf worden verschillende stimuli op het scherm van de client getoond. De proefleider kijkt via zijn eigen scherm mee. De data van de tests worden automatisch opgeslagen in een beveiligde omgeving.

De Metrisquare MGRC-C test-opstelling (Afbeelding via Metrisquare)

Metrisquare produceert de gedigitaliseerde testen in overleg met zowel wetenschappelijke partners als clinici, maar ook met ICT-specialisten uit de zorg. Met haar oplossingen beoogt de organisatie zo veel mogelijk clinici digitaal te ondersteunen in hun psychodiagnostiek. De MGRS-C kan worden aangevraagd via contact@digidiag.nl.

De coronacrisis van de afgelopen maanden heeft ook binnen de GGZ, al dan niet noodgedwongen, veel veranderingen in wijze van screenen en behandelen met zich meegebracht. In de praktijk blijkt inmiddels steeds vaker ook de meerwaarde en effectiviteit van de (nieuwe) e-health toepassingen.