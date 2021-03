Besluitvorming financiering NWO sterk vertraagd door hack

Een deel van de financieringsrondes wordt uitgevoerd door zowel NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) als financieringsorganisatie ZonMw (zorg & welzijn, medische wetenschap). Aangezien ZonMw niet is getroffen door de hack, kan de besluitvorming voor bij ZonMw wel doorgang vinden. Dit geldt in ieder geval voor de rondes waarvan de toekenningen gepland zijn voor 15 maart zoals het Talentprogramma-Vici. Ook de Rubicon, waarvan de toekenningen in april 2021 gepland staan, zullen voor NWO niet doorgaan maar voor het ZonMw-deel wel doorgang vinden.

Samenwerking met ZonMW

Een aantal programma’s uit programmalijn 2 van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wordt ook in samenwerking met ZonMw uitgevoerd. Alle processen die via de ZonMw-systemen verlopen kunnen doorgang vinden. Wel kunnen de onderdelen waarbij gebruik wordt gemaakt van NWO-systemen vertraging veroorzaken, aldus de NWO.

De geplande toekenningen van het programma Economische veerkracht van vrouwen kan geen doorgang vinden omdat de processen bij NWO op het moment zijn opgeschort. Andere NWA-programma’s lopen hierdoor eventueel vertraging op.

Op dit moment zijn alle inspanningen van de NWO erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de hack voor de financieringsprogramma’s, zal dat op de NWO-website bekend gemaakt worden.

Gevolgen hack

De NWO liet vorige week weten dat het slachtoffer geworden is van een cyberaanval door hackersgroep DoppelPaymer. De groep heeft zich op 8 februari toegang verschaft tot het netwerk van NWO. De organisatie gaat als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid op principiële gronden niet in op de eisen van criminelen. DoppelPaymer is daarom op 24 februari begonnen met het op het dark web lekken van interne NWO-documenten uit de afgelopen jaren.

Ransomwaregroep DoppelPaymer richt zijn aanvallen vaak op grote bedrijven en organisaties. Volgens de NOS zouden autofabrikanten Kia en Hyundai onlangs doelwit geweest zijn. Vorig jaar werden technologieconcern Foxconn (Taiwan) en een ziekenhuis in Düsseldorf afgeperst.