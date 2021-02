NWO: bestanden, website leveren geen direct risico op

Onderzoeksfinancierder NWO werd vorige week gehackt. Nog altijd zijn geen van de NWO-applicaties benaderbaar. Het gehele primaire proces (inclusief lopende financieringsrondes) van NWO en de beide Regieorganen SIA en NRO zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Financiering van wetenschappelijk onderzoek en alle samenhangende activiteiten, van het openen van nieuw calls tot het beoordelingsproces, zijn daarom tot nader order stilgelegd. In eerste instantie werd ook gesteld dat NWO-bestanden wellicht besmet waren.

Geen besmette bestanden

In de meest recente update schrijft de NWO dat op diverse plaatsen inmiddels berichten opduiken waarin opgeroepen wordt om bestanden die van NWO ontvangen zijn weg te gooien vanaf een bepaalde datum. Deze berichten zijn voorbarig en berusten niet op feitelijk juiste informatie, aldus de organisatie. Ook berichtgeving als zou het bezoeken van de website van NWO een infectie kunnen veroorzaken, berusten op onjuiste veronderstellingen.

‘Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de FAQ’, zo schrijft de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De instantie vraagt iedereen om alleen de informatie in de FAQ op haar website als de correcte informatie te accepteren. ‘Als u uit veiligheidsoverwegingen besluit dat u geen bestanden van NWO wilt openmaken, dan staat u dat vanzelfsprekend vrij. Het gevaar op infectie door bijlagen is echter zeer klein te noemen.’

Samenwerking met ZonMW

NWO werkt op een aantal gebieden samen met ZonMW, dat onderzoek op de vlakken van zorg en gezondheid financiert. De ZonMw-systemen zijn door de hack niet geraakt en gewoon toegankelijk. De enige uitzondering vormen subsidierondes die ZonMw samen met NWO organiseert; voor deze rondes zijn de mogelijke consequenties nog niet bekend.