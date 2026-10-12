Brabantse zorgorganisaties bouwen centrum voor zorg dicht bij huis

TanteLouise, Thuiszorg West-Brabant (TWB) en het Bravis ziekenhuis ontwikkelen sinds begin 2025 een monitorings- en coördinatiecentrum in West-Brabant. Vanuit het centrum willen de organisaties patiënten thuis op afstand volgen en veranderingen in hun gezondheid eerder signaleren. Zorgverleners uit ziekenhuis, thuiszorg en ouderenzorg kunnen zo sneller samenwerken en ondersteuning bieden. Met de aanpak willen de partners mensen helpen langer zelfstandig thuis te wonen en meer inzicht in hun gezondheid te krijgen.

De ontwikkeling van het regionale centrum bouwt voort op eerdere ervaringen in de regio. Bravis experimenteerde in 2023 al met een centraal monitoringscentrum, waar gezondheidsgegevens van honderden patiënten op afstand werden beoordeeld. Met de nieuwe regionale aanpak wordt deze ervaring verbreed: ook andere zorgorganisaties worden betrokken bij de monitoring en coördinatie van zorg.

Meerdere zorgverleners

Veel mensen met een chronische aandoening hebben te maken met meerdere zorgverleners, van de medisch specialist en huisarts tot de wijkverpleegkundige of verpleegkundige in de ouderenzorg. Die professionals beschikken niet altijd over dezelfde informatie over de patiënt. Het regionale monitorings- en coördinatiecentrum moet daarin verandering brengen.

Patiënten kunnen thuis onder meer hun bloeddruk, gewicht, bloedsuiker of zuurstofwaarde meten. Door die gegevens op afstand te volgen, kunnen veranderingen eerder zichtbaar worden. Bij afwijkende waarden of toenemende klachten kan vervolgens worden bepaald welke ondersteuning nodig is. Dat kan variëren van extra uitleg en advies tot contact met een zorgverlener. Volgens programmamanager Michel de Groot en Evelyn Naalden, Chief Nursing Officer bij Thuiszorg West-Brabant (TWB), kan de aanpak daarmee een andere manier van organiseren van zorg ondersteunen.

Verkeerstoren voor de zorg

Naalden vergelijkt het toekomstige centrum met een verkeerstoren. Het centrum moet overzicht bieden over wat er bij patiënten gebeurt en zorgverleners helpen ontwikkelingen in de gezondheid eerder op te merken. De patiënt houdt daarbij volgens haar de regie. Door thuis metingen uit te voeren en meer inzicht te krijgen in de eigen gezondheid, kunnen mensen veranderingen eerder herkennen. Zorgverleners kunnen vervolgens op afstand meekijken en ondersteuning bieden wanneer dat nodig is. Het uitgangspunt is daarmee niet permanente controle, maar het vergroten van de eigen regie.

Ook binnen de geriatrische revalidatie kan thuismonitoring een rol spelen. Kirsten Franken, verpleegkundige Geriatrische Revalidatiezorg bij tanteLouise, ziet mogelijkheden om mensen thuis te laten herstellen terwijl zorgverleners de situatie op afstand blijven volgen. Volgens haar kunnen korte lijnen ervoor zorgen dat bij veranderingen sneller wordt geschakeld en kunnen onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen.

Aanpassen op situatie van patiënt

De huidige zorg is nog vaak georganiseerd rond vaste controleafspraken. Tegelijkertijd willen patiënten volgens Naalden vaker inzicht hebben in hun gezondheid en meer betrokken zijn bij beslissingen over hun zorg. Thuismonitoring kan die ontwikkeling ondersteunen doordat begeleiding niet alleen op vooraf geplande momenten plaatsvindt, maar ook kan worden aangepast aan de situatie van de patiënt.

Het volgen van gezondheidsgegevens kan daarnaast helpen om veranderingen eerder te signaleren. Dat biedt mogelijkheden om sneller advies te geven of ondersteuning in te zetten. Voor mensen met chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen kan dat betekenen dat zorgproblemen eerder worden opgepakt. Volgens Naalden gaat het daarbij niet uitsluitend om medische meetwaarden. Ook zelfstandigheid, kwaliteit van leven en het vertrouwen dat iemand ondersteuning kan krijgen wanneer dat nodig is, spelen volgens haar een rol.

Goede ervaringen

Binnen het Bravis ziekenhuis wordt thuismeten al toegepast in verschillende zorgpaden. Duizenden patiënten nemen inmiddels deel aan programma's waarbij zij vanuit huis gezondheidsgegevens delen met zorgverleners. Een voorbeeld is de begeleiding van patiënten met zwangerschapsdiabetes. Zij sturen hun meetwaarden vanuit huis naar het zorgteam. In plaats van standaard iedere week telefonisch contact te hebben, wordt contact opgenomen wanneer de waarden daar aanleiding toe geven of wanneer de patiënt zelf behoefte heeft aan overleg. Daarmee kan de begeleiding beter worden afgestemd op de actuele situatie.

Vasculair internist Mustafa Ezzahti van Bravis wijst op onderzoek onder deelnemers aan deze vorm van thuismonitoring. Daaruit blijkt volgens hem dat patiënten de aanpak waarderen. Zij ervaren meer inzicht in hun gezondheid en voelen zich volgens de uitkomsten veiliger en meer betrokken bij hun behandeling. De betrokkenheid kan volgens Ezzahti bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten.

Betere samenwerking rondom patiënt

De regionale samenwerking bouwt voort op bestaande contacten tussen zorgorganisaties in West-Brabant. De volgende stap is om informatie-uitwisseling en samenwerking verder te organiseren, zodat zorgverleners gezamenlijk kunnen handelen wanneer de situatie van een patiënt daarom vraagt. Voor patiënten moet dat betekenen dat zij minder vaak zelf de verbinding tussen verschillende zorgverleners hoeven te leggen. Ook kan het voorkomen dat zij bij verschillende professionals steeds opnieuw hun situatie moeten uitleggen.

De betrokken organisaties streven naar een netwerk waarin zorgverleners meer als één geheel rond de patiënt samenwerken. Regionale huisartsenorganisaties hebben volgens de initiatiefnemers aangegeven in een volgende fase mee te willen onderzoeken hoe zij bij het programma kunnen aansluiten.

Samen bouwen aan de zorg van morgen

De ontwikkeling van het regionale monitorings- en coördinatiecentrum bevindt zich nog in de opbouwfase. De betrokken organisaties werken onder meer aan afspraken, technologie en nieuwe manieren van samenwerken. Voor programmamanager Michel de Groot hangt de ontwikkeling samen met de verwachte groei van de zorgvraag. Volgens hem ligt de opgave in het slimmer organiseren van zorg. Dat betekent niet door het wegnemen van zorg, maar door die zorg zoveel mogelijk op het juiste moment en op de juiste plek te bieden.

De initiatiefnemers hopen dat het centrum over vijf jaar een vast onderdeel is van de regionale zorg. Het beoogde resultaat is een werkwijze waarin zorgverleners informatie beter delen en patiënten meer inzicht en regie ervaren. In hoeverre de aanpak die effecten daadwerkelijk oplevert, moeten de verdere ontwikkeling en de toepassing in de praktijk gaan uitwijzen.