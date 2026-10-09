Samenwerking acute zorg, Silverein zelfstandig verder, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een gezamenlijke pilot van ZGV en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor verpleegkundigen in de acute zorg. Verder aandacht voor de aangekondigde verzelfstandiging van ouderenzorgorganisatie Silverein, het duurzame zonnepark van Adelante en het nieuwe bestuur van Treant.

Samenwerking acute zorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) starten gezamenlijk een pilot voor verpleegkundigen in de acute zorg. Binnen het ontwikkeltraject werken deelnemers afwisselend bij de ambulancezorg en op de Spoedeisende Hulp (SEH). Daarmee willen beide organisaties verpleegkundigen bredere ontwikkelmogelijkheden bieden en tegelijkertijd de samenwerking binnen de acute zorgketen versterken.

De eerste deelnemer is verpleegkundige Daniëlle, die momenteel bij de ambulancezorg en op de Eerste Hart Hulp/Hartbewakingsafdeling van ZGV werkt. Binnenkort begint zij met haar opleidingstraject op de SEH. Door ervaring op te doen in zowel de preklinische ambulancezorg als de ziekenhuiszorg leren verpleegkundigen volgens ZGV en VGGM vanuit verschillende perspectieven naar acute patiëntenzorg te kijken. De opgedane kennis moet ook bijdragen aan een betere samenwerking en overdracht van patiënten tussen ambulance en ziekenhuis. Beide organisaties ondersteunen de deelnemers met begeleiding, scholing en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Verzelfstandiging Silverein

Silverein gaat vanaf 1 januari 2027 verder als zelfstandige ouderenzorgorganisatie. Met de verzelfstandiging wil de organisatie vanuit een eigen identiteit en koers verder werken aan toekomstbestendige ouderenzorg, met aandacht voor eigen regie van ouderen en samenwerking met naasten, medewerkers en regionale partners.

De zelfstandige organisatie krijgt een eigen collegiale Raad van Bestuur, bestaande uit Brigitte Jacobs en Jan-Kees van Wijnen. Jacobs is sinds juli 2024 directeur van Silverein en was betrokken bij het bepalen van de koers en toekomstige opgaven. Zij legt de nadruk op passende en persoonlijke ouderenzorg, waarbij ouderen zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden en zorgprofessionals ruimte krijgen voor hun vakmanschap.

Van Wijnen begon zijn loopbaan als fysiotherapeut en heeft inmiddels ruime bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg. Hij is momenteel bestuurder bij tanteLouise, waar hij zich onder meer bezighoudt met zorg, behandeling en innovatie. Daarbij heeft hij bijzondere aandacht voor de mogelijkheden van technologie voor cliënten, naasten en medewerkers. Volgens de Raad van Toezicht vullen de kennis en ervaring van beide bestuurders elkaar aan. De selectieprocedures zijn afgerond met betrokkenheid van het management en positieve adviezen vanuit de medezeggenschap.

Met de benoeming van de Raad van Bestuur komt de verzelfstandiging van Silverein in de laatste fase. De organisatie krijgt daarnaast een eigen Raad van Toezicht. De selectieprocedure daarvoor loopt nog. Vanaf 2027 wil Silverein als zelfstandige organisatie vanuit de eigen visie verder bouwen aan ouderenzorg in nauwe verbinding met de regio.

Zonnepark Adelante

Adelante heeft deze zomer een nieuw zonnepark in gebruik op de locatie in Hoensbroek. Het park bestaat uit 672 zonnepanelen die zijn geplaatst op drie rijen carports. Hierdoor kon de organisatie duurzame energie opwekken zonder daarvoor bestaand groen op te offeren. Ieder zonnepaneel heeft een vermogen van 600 wattpiek. Samen leveren de panelen naar verwachting ongeveer 370.000 kilowattuur elektriciteit per jaar. Daarmee kan Adelante het piekverbruik van de volledige locatie afdekken.

De carports combineren energieopwekking met parkeerruimte. Auto’s staan hierdoor droog en warmen op zonnige dagen minder sterk op. Daarnaast zijn de carports uitgerust met slimme ledverlichting. Met het zonnepark wil Adelante het eigen energiegebruik verder verduurzamen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Het project sluit volgens de organisatie aan bij haar bijdrage aan de Green Deal Duurzame Zorg, waarin verduurzaming van de Nederlandse zorgsector centraal staat.

Nieuwe RvB voor Treant

Sinds 1 oktober 2026 heeft Treant weer een vaste, driehoofdige raad van bestuur. Patrick Vink treedt aan als voorzitter en Jan Martin Wijnsma als bestuurslid en chief financial officer (CFO). Samen met Lieke Poot, die aanblijft als bestuurslid en chief medical officer (CMO), vormen zij het nieuwe bestuur.

Vink wil zich de komende periode richten op kennismaking met de organisatie en de regio. Daarbij benadrukt hij het belang van samenwerking binnen Treant en met regionale partners om de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen toegankelijk en toekomstbestendig te houden.

Wijnsma richt zich vanuit zijn financiële en bestuurlijke achtergrond onder meer op een financieel gezonde en wendbare organisatie, die ruimte houdt voor ontwikkeling en investeringen. Poot zorgt als zittend bestuurslid voor continuïteit en verwacht dat de verschillende achtergronden en expertise binnen het nieuwe bestuur elkaar goed aanvullen.