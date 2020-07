Bravis zet AI-software in bij het opsporen van afwijkingen

Initiatiefnemer van het AI-project in het Bravis is radioloog Elmer Naaktgeboren. Hij kwam voor het eerst in contact met de AI-software Aidoc tijdens een congres, twee jaar geleden. “ik vond het meteen een mooie aanvulling op ons werk. Als mens ben je soms door emoties of vermoeidheid minder scherp, maar een computer presteert altijd hetzelfde: of het nu drie uur ’s nachts is of twee uur ’s middags.”

Geen AI schrikbeelden

Veel mensen hebben vaak een futuristisch beeld als het om de toekomst en kunstmatige intelligentie gaat. Computers en software die met behulp van kunstmatige intelligentie slimmer gemaakt worden zijn technisch tot veel meer in staat dan veel mensen kunnen behappen. Daarbij komen soms schrikbeelden naar boven van computers die de wereld overnemen, maar ook de zorg dat onze privacy in gevaar kan komen.

Die angst deelt Elmer niet. Uiteindelijk is het de arts die, geholpen door computers en AI, de definitieve diagnose bepaald. “Misschien dat technisch veel mogelijk is, maar ethisch moeten we daar keuzes in maken. De software die we nu gaan testen, helpt artsen om de kleinste afwijkingen op te sporen, maar de diagnose en vervolgstappen worden nog altijd door de arts zelf bepaald”, aldus Elmer.

Praktisch bruikbare AI-software

Een voordeel van de nieuwe software die nu bij het Bravis getest wordt is dat die heel praktisch en direct bruikbaar is. “We zetten hiermee mooie stappen op het gebied van innovatie en het helpt ons om ervaring op te doen met en vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Dat vertrouwen is een belangrijke basis als we dit in de toekomst willen doorontwikkelen: we moeten leren vertrouwen op de machines”, zo voegt Elmer toe.

Ook de privacy en persoonsgegevens van patiënten blijven te allen tijde gewaarborgd. De AI-software die nu getest wordt is geen zogenoemd zelflerend systeem. Het beoordeelt scans op basis van een ontwikkeld algoritme. Het Bravis is het eerste algemene Nederlandse ziekenhuis dat Aidoc gaat testen. Indien die testperiode positieve resultaten oplevert, dan zal het Bravis de software aanschaffen.

Er zijn inmiddels al veel meer voorbeelden waarbij kunstmatige intelligentie en AI-software artsen ondersteunen bij het opsporen van afwijkingen. Zo werkt de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Tergooi al enkele jaren met Aidence. Deze AI-software zoekt en identificeert verdachte plekken in CT-scans van longen. En in het Erasmus MC worden AI-modellen getraind voor het identificeren van hersentumoren.