Briljante mislukkingen 2021: corona in kaart, digitale triage

In 2020 gingen de jury- en publieksprijs voor Briljante Mislukkingen naar respectievelijk innovatiewerkplaats Garage2020 van Levi van Dam en keuzebegeleiding facilitator Medical Navigator van Sandra Kloezen en Dirk Bosman. De winnaar van de publieksprijs, Medical Navigator, koppelt mensen die onlangs de diagnose kanker gekregen hebben aan artsen die keuzebegeleiding op maat bieden. De missie van Garage2020 was om jeugdhulp in 2020 overbodig te maken.

De publieksprijs ging dit jaar naar de Briljante Mislukking van Stichting Corona in Kaart (SCiK). Toen corona losbarstte, was er weinig zicht op de lokale verspreiding van het coronavirus. De SCiK ontwikkelde daarom een regionaal data- en informatieplatform en realiseerde een pilot in Rotterdam. Helaas lukte het niet om het platform in de lucht te houden en op nationaal niveau uit te rollen. De initiatiefnemers hopen op een doorstart en krijgen hiervoor ondersteuning vanuit het TweedeKansenLoket van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

Digitale triage

Huisarts Dianne Jaspers won de juryprijs met haar initiatief voor digitale triage bij de huisartsenpost. Jaspers, voormalig medisch directeur van Huisartsen Eemland, zag de druk op haar huisartsenpost steeds verder toenemen. Toen ze werd benaderd door digitaal triage- en consultatieplatform Docly was ze daarom direct enthousiast. Docly trok zich echter nog tijdens de pilotperiode terug uit de Nederlandse markt.

Jaspers ontwikkelde daarop samen met Topicus en DigiDok een alternatief platform, spreekuur.nl. Dit is inmiddels een naar actief in NederlandDe jury over de winnende casus: “Dit project heeft een duidelijke visie met impact voor meerdere stakeholder- groepen (artsen en patiënten). Het is goed doordacht en er is vooraf duidelijk een risicomanagement-analyse gedaan en gekeken welke partijen mee moeten doen. De gouden lessen zijn breed toepasbaar en verdienen een groot podium.”

Geleerde lessen

De lessen van alle genomineerden zijn opgetekend in het Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen. dat bevat naast de zes casussen ook diverse interviews, columns en praktische tips en tools voor (zorg)innovators. Een digitale versie is gratis te downloaden.

Tijdens de uitreiking nam Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van VWS, namens de zorgsector de speciale zorgversie het early learning system BriMis in ontvangst. BriMis is een online omgeving voor het maximaliseren en delen van leeropbrengsten. Het IvBM nodigt iedereen in de zorgsector uit om te kijken op www.brimis.nl, de lessen van anderen te lezen en om eigen lessen te delen.

Over Briljante Mislukkingen

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) wil een positief klimaat voor ondernemerschap bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. Het instituut heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het creëren van meer ‘foutentolerantie’ en een gezonder innovatieklimaat in complexe omgevingen. Behalve in de zorgsector is het IvBM ook actief in onder andere het onderwijs, ICT en op gebied van duurzaamheid.