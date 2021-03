Online huisartsendienst Spreekuur.nl naar drie nieuwe regio’s

Het online platform werd in maart 2020 in de regio Eemland (Amersfoort, Barneveld) versneld gelanceerd vanwege de coronacrisis. Een tweede pilot in de regio Rijnmond volgde een maand later. Sinds december 2020 wordt het platform ook in Drenthe gebruikt. In de eerste twee regio’s is Spreekuur.nl inmiddels ook overdag beschikbaar. De dienst is toegankelijk voor zo’n twee miljoen patiënten in de drie zorggebieden.

Online consult zelf voorbereiden

De dienst is een initiatief van ICT-leverancier Topicus en DigiDok. Met Spreekuur.nl kunnen mensen een online consult zelf voorbereiden voor spoedvragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten, koorts en huidinfecties. Hiervoor doorlopen ze gevalideerde triage- en anamnesevragen en kunnen ze een foto toevoegen. Dit moet de huisarts en de triagist werk besparen. Daarnaast blijft het contact voor patiënten persoonlijk, omdat ze advies krijgen van huisartsen uit de regio.

Huisartsen en triagisten krijgen de informatie overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook videobellen. Ook komt er een automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.

Vrouwen grootgebruikers Spreekuur.nl

In de piekperiode van de eerste Corona-golf was 40 procent van de consulten gerelateerd aan COVID-19. Daarnaast maakten patiënten vooral gebruik van Spreekuur.nl voor huidklachten, wonden, klachten door vallen, stoten en kneuzingen. Slechts drie procent van de patiënten is rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp verwezen door de huisarts na een digitaal consult via Spreekuur.nl. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 39 jaar, de oudste patiënt was 90 jaar, de jongste jonger dan een jaar. Tweederde van de consulten werd afgenomen bij vrouwen. Gemiddeld moesten patiënten op de huisartsenpost 13 minuten wachten op een consult.

Jack Baaij, medisch manager en huisarts Huisartsen Eemland, stelt heel tevreden te zijn over de behaalde resultaten en de positieve reacties van patiënten. “Met Spreekuur.nl stellen we de patiënt echt centraal. Het doel is: kortere wachttijd, efficiënte consulten en minder fysieke consulten omdat we patiënten reistijd besparen.”

Inez Teunissen, initiatiefnemer Spreekuur.nl, stelt dat digitale zorg op afstand vanwege corona niet alleen veiliger is, maar ook efficiëntie in de zorg geeft, voor zowel patiënt als huisarts. Om meer patiënten en huisartsen hiervan te laten profiteren, willen we Spreekuur in 2021 in drie nieuwe regio’s introduceren en de online huisartsenpost voor zo’n drie miljoen Nederlanders beschikbaar maken.”