Cisco nieuwe Innovation Partner ICT&health

“Het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke veranderingen gezien in de zorg”, vertelt Lars Hamburg, Directeur Public Sector, Cisco Nederland. “Denk aan exponentiële groei in tele- en virtuele zorg, toename van het aantal remote medewerkers, toegenomen bezorgdheid over security, disruptie van traditionele zorgmodellen, en het waarborgen van de veiligheid en welzijn van werknemers. Alleen al het UMC Utrecht is van 3 naar 2.000 videocalls per maand gegaan. Telehealth was eerst een trend maar werd gedurende 2020 de norm.”

Maar er gebeurt veel meer. Robots die helpen bij operaties, AI-toepassingen die radiologen ondersteunen, slimme pillen die vanuit het lichaam data over vitale functies doorsturen naar een app. Maar ook beter gebruik maken van en makkelijker toegang tot medische gegevens, zowel voor zorgprofessionals als patiënten. Zo kunnen behandelingen verbeteren en kunnen patiënten samen met hun behandelaars over het juiste zorgtraject beslissen.

Ondersteunen in digitale transformatie

Cisco wil de gezondheidszorg in alle facetten van de digitale transformatie ondersteunen. Door digitale barrières te doorbreken, door zorgmedewerkers te faciliteren in het omarmen van de juiste technologische innovaties. Het bedrijf heeft jarenlange ervaring in de zorgsector in binnen- en buitenland. Veel zorginstellingen gebruiken het technologiefundament van Cisco, dat ervoor zorgt dat er steeds meer tijd vrij komt om de samenwerking van IT met de zorg te optimaliseren.

Tijdens de coronacrisis werkten Cisco en IT-partner Conscia samen om zo snel mogelijk beveiligde verbindingen te faciliteren voor ziekenhuizen. Om medewerkers thuis te laten werken, maar ook om communicatie en informatie-uitwisseling tussen (IC-)artsen, ziekenhuizen, huisartsen, onderzoekers, patiënten en familie mogelijk te maken. ook leverden zij in korte tijd draadloze apparatuur voor nieuwe IC-capaciteit.

Connectiviteit, security, automatisering

Cisco’s strategie is er volgens Hamburg op gericht om zorgaanbieders optimaal te ondersteunen op het gebied van connectiviteit, security en automatisering in een wereld waarin cloud als distributiemodel een steeds belangrijkere rol inneemt. Op het gebied van communicatie vervult Cisco Webex deze functie voor zorgverleners, cliënten en patiënten. “Een praktisch voorbeeld is de Avit Video Consult oplossing op basis van Webex. Dit beveiligde platform faciliteert de communicatie tussen de zorgverlener en zorgnemer, laagdrempelig en efficiënt.”

Lars Hamburg, Directeur Public Sector, Cisco Nederland: “De zorg heeft flinke uitdagingen op onder meer beveiligingsgebied. Zo werden er vorig jaar mee datalekken gemeld dan in enig ander jaar.”

Op beveiligingsgebied zijn er ook genoeg uitdagingen, schetst Hamburg. “In de afgelopen twee jaar heeft 63 procent van de zorgorganisaties te maken gehad met een beveiligingsincident met betrekking tot onbeheerde en IoT-apparaten. Koppel dit aan het feit dat er vorig jaar meer datalekken werden gemeld in de zorg dan in enig ander jaar en je ziet voor welke uitdagingen de zorg staat.”

Cisco heeft hier oplossingen voor zoals Cisco Umbrella – voor flexibele, snelle en effectieve cloud security – en DUO multi-factor authentication (MFA): verificatie van de identiteit van gebruikers voordat toegang wordt verleend tot applicaties die mogelijk persoonlijke informatie bevatten.

Tot slot is automatisering van handmatige handelingen een must voor een sector met enorm hoge werkdruk, nog los van corona. “Een van de grootste uitdagingen voor netwerkbeheerders is de stijging van de IT-kosten voor netwerkmanagement”, ziet Hamburg bij veel zorginstellingen. “Zo’n 95 procent van de netwerk aanpassingen wordt handmatig uitgevoerd, wat resulteert in operationele kosten die 2 tot 3 keer hoger zijn dan de kosten van het netwerk. Automation, centraal en op afstand beheerd, is essentieel voor zorginstellingen om bij te blijven in de digitale wereld.

Cisco: in contact met zorgbeslissers

“De gezondheidszorg evalueert continu, via de samenwerking met ICT&health blijven we graag op de hoogte van de veranderingen in de markt en komen we graag in contact met beslissers in de zorg”, geeft Hamburg aan. “Wij zullen de samenwerking met ICT&health ook gebruiken om de leden op de hoogte te houden van de technologische ontwikkelingen en innovaties in de zorg.” Dat wil de onderneming onder andere doen met behulp van rapporten zoals het recente Cisco’s 2021 Security Outcomes Study – Healthcare Mini Report’.