Concept serious game voor jongeren met diabetes wint prijs

Veel jongeren hebben tijdens hun puberteit moeite met hun diabetes. Ze worstelen zich los uit de invloedssfeer van hun ouders en zoeken steun bij hun vrienden, maar merken dat het lastig is uit te leggen wat het precies betekent om diabetes te hebben. De serious game Hyper Control moet volgens de ontwikkelaars in dit kader dienen als ‘prikkelend en innovatief voorlichtingsmiddel’.

Doorontwikkelen serious game

Op 17 november werd Hyper Control uitgeroepen als een van de vier winnaars van Het Beste Diabetesidee 2021. Met die prijs ondersteunt het Diabetes Fonds inspirerende projecten die een bijdrage leveren aan het verlichten van de dagelijkse zorgen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Met de gewonnen 50.000 euro kunnen de bedenkers het idee doorontwikkelen.

“Het is natuurlijk niet leuk om het over je ziekte te hebben”, stelt initiatiefnemer Richard Schol, kinderarts bij het ASZ. “Een serious game kan helpen om je vrienden het benodigde inzicht te geven.” Medebedenker Liesbeth Spoelstra, verpleegkundig specialist bij het Reinier de Graaf Gasthuis, sluit zich hierbij aan. “Hoewel kinderen en jongeren vaak sterk en veerkrachtig zijn, is begrip van je omgeving toch heel belangrijk in een lastige periode. Een serious game is een laagdrempelige en originele manier om dit te bereiken.”

Tonen impact diabetes

Ongeveer 120.000 Nederlanders hebben diabetes type 1. Veel mensen denken ten onrechte dat de aandoening te genezen is. Diabetes is ook grotendeels een onzichtbare ziekte. Veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken wat de impact ervan is op het dagelijkse leven. Om dat laatste duidelijk te maken, gingen Schol en Spoelstra samenwerken met het Delftse Raccoon Serious Games, expert in serious games en educatieve escape rooms.

Hyper Control moet een leerzame en interactieve ervaring worden, zegt Tim Micklinghoff, projectleider bij Raccoon Serious Games. “Een spannende en educatieve ervaring en een positief middel om het gesprek te starten. Spelers ervaren bijvoorbeeld hoe lastig het is om continu te moeten letten op je bloedsuikers en hoe het is om een hypo te hebben. In teamverband gaan spelers aan de slag en moeten ze samenwerken om de uitdaging te voltooien.”

In januari 2022 begint de ontwikkeling van de game. Naar verwachting is Hyper Control rond september 2022 klaar om gespeeld te worden. Jongeren met diabetes die willen meedenken over de ontwikkeling van de game kunnen contact opnemen met Raccoon Serious Games via [email protected].

Meer serious games

Er zijn meer serious games voor mensen met diabetes. Zo heeft het Maasstad Ziekenhuis samen met NBD Biblion eerder dit jaar een informatieve online serious game over gezonde voeding ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2. Het Maxima Medisch Centrum en de TU Eindhoven (Tu/e) ontwikkelden enkele jaren eerder een digitaal bordspel onder de naam SugarVita, om te helpen voorspellen welk effect voeding, beweging, stress en ingenomen medicatie hebben op iemands bloedsuiker.