Conny Helder (VWS): ‘We moeten de vrijblijvendheid voorbij’

Met het adagium ‘ik heb haast, want de toekomst is al begonnen’ schiep Conny Helder in haar jaren als zorgbestuurder een innovatief klimaat bij onder meer VVT-organisatie tanteLouise. “We moeten de zorg anders organiseren als we hem houdbaar en aantrekkelijk willen houden”, stelt zij. Daarom maakte Helder begin januari de overstap naar het ministerschap van Langdurige Zorg en Sport.