Voor tanteLouise is toekomst in ouderenzorg al lang begonnen

Slimme vloeren, heupairbags en een futuristische bril waarmee het aantal medicatiefouten in de zorg – een aanzienlijk en hardnekkig probleem – drastisch kan worden teruggebracht. Maar ook Mixed Reality als wapen tegen eenzaamheid of een uiterst sociale robot als extra ogen op de werkvloer. Vergeet de klassieke spruitjeslucht, ouderenzorg anno nu is veel hipper dan gedacht. Toch zeker bij de West-Brabantse zorginstelling tanteLouise, waar de toekomst al lang begonnen is.