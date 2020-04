Corona check beschikbaar in Den Bosch, Twente

Jeroen Bosch Huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaven woensdag aan dat ze zijn begonnen met het gebruik van de gratis online corona check-app, voor inwoners van Den Bosch en omstreken. Een medisch team, onder supervisie van een longarts, monitort via de app vragen over je gezondheid en neemt actie indien nodig. De huisarts houdt de regie. Mensen die corona hebben of bang zijn dat ze corona hebben, kunnen zo dagelijks inzicht in hun gezondheid krijgen.

Behoefte aan dagelijks inzicht

“We merken dat mensen grote behoefte hebben om dagelijks inzicht te hebben in hun eigen situatie,” stelt Geert Elbers, huisarts en e-health deskundige van de huisartsenorganisaties. “Zowel voor de vraag of je mogelijk Covid-19 hebt, maar ook hoe het met je gaat tijdens het verloop van de ziekte. De techniek van de app in combinatie met het medisch team dat eraan verbonden is, voorziet in die behoefte, je krijgt medisch advies op maat. Tegelijk zorgen we er samen ook voor dat de huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. Dit zorgt voor goede bereikbaarheid van de zorg in deze lastige tijd.”

Dinsdag 7 april is de corona check in Twente in gebruik genomen. Hiermee willen de twee deelnemende ziekenhuizen (MST en ZGT) mensen op afstand begeleiden en informeren om zo de druk op de zorg te verlichten. ). De app is beschikbaar voor alle inwoners van het verzorgingsgebied van MST en ZGT. MST heeft eerder al een digitale check ontwikkeld die via de website van MST is te raadplegen.

MST en ZGT werken voor de digitale corona check samen met deelnemende partnerziekenhuizen in heel Nederland. Zorgverleners van deze ziekenhuizen kunnen met de corona check de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen. Hiermee verwachten zij beter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte in onze regio.

Samenwerking voor corona check

De ziekenhuizen werken voor de corona check samen met het OLVG en het bedrijf Luscii. Zij hebben de app ontwikkeld. Dankzij ondersteuning van het team in OLVG hebben MST, ZGT en Luscii de app in enkele dagen geschikt gemaakt om ook in de regio Twente te gebruiken.

De OLVG corona check-app is ontwikkeld door OLVG en Luscii en is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikte tool. Eind maart was de app al beschikbaar voor 4,7 miljoen Nederlanders. De lijst met ziekenhuizen en zorginstellingen groeit elke dag, zoals Philadelphia die de app voor de eigen zorgmedewerkers inzet. De app kan thuis gebruikt worden. Het is niet nodig naar een ziekenhuis of zorginstelling te gaan. Gebruikers moeten wel 18 jaar of ouder zijn en de beschikking over een koortsthermometer en smartphone hebben. Dat kan zowel een Apple iPhone, met minimaal iOS versie 12, of een Android, vanaf Android versie 7, zijn.

Via de corona check- app beantwoord je vragen over je gezondheid. De vragen hebben onder andere betrekking op hoesten, kortademigheid en koorts. Een medisch team beoordeelt de ingestuurde gegevens en reageert daarop. Als dat medisch noodzakelijk is, wordt binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. Als er geen medisch reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een bericht via de app. Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app.

De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft, wordt geadviseerd zelf contact op te nemen met de huisarts.

Apps onderdeel testbeleid

Afgelopen dinsdagavond maakte het kabinet bekend tijdens de wekelijkse persconferentie over de aanpak van de coronacrisis dat apps een belangrijk onderdeel van het testbeleid moeten worden. Wel moet privacy hierbij voorop staan, zo benadrukten minister Hugo de Jonge (VWS) en premier Rutte. De OLVG corona check werd genoemd als app waarmee mensen thuis kunnen laten controleren of zij wellicht corona hebben.