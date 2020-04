Apps moeten kern testbeleid voor corona worden

Dat stelde minister Hugo de Jonge (VWS) gisteravond tijdens de wekelijkse persconferentie van de regering. Het waarborgen van de privacy van mensen moet te allen tijde voorop staan, aldus De Jonge en minister-president Rutte. Een app voor monitoring van corona wordt dus alleen ingezet wanneer aan privacy-regels zoals in de wet AVG voldaan wordt.

Apps kern testbeleid

De twee apps moeten in principe de kern gaan vormen van het toekomstige testbeleid. Zij zullen het werk van de GGD’s ondersteunen. Die zijn, met name in gebieden met veel coronabesmettingen, zelf niet langer in staat om voldoende contactonderzoek te doen. In het begin van de uitbraak werd wel bij elke nieuwe vastgestelde coronabesmetting onderzocht met wie een corona-patiënt in aanraking gekomen was. Hiervoor zijn momenteel diverse apps in beeld.

Gisteren stelde de NOS al op basis van een uitgelekt advies van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM dat het OMT onderzoek voorstelde naar de inzet van apps als permanent onderdeel van het testbeleid. In diverse landen, zoals Oostenrijk, Zuid-Korea, China en stadstaat Singapore, worden dergelijke toepassingen al ingezet. In Engeland en Duitsland worden vergelijkbare toepassingen getest. Israël zet dit digitaal monitoren ook in, maar met minder privacy-waarborgen omgeven.

OLVG corona check

De eerste app moet een gebruiker aangeven wanneer hij of zij in de buurt is geweest van iemand die besmet zou zijn. Is dit het geval, dan krijgt de gebruiker het verzoek om twee weken thuis te blijven. Dan komt de OLVG corona check in beeld. Hiermee kan iemand doorgeven of en zo ja, wat eventuele coronagerelateerde klachten zijn, zoals koorts of hoesten.

Hij of zij krijgt dan medisch advies en mogelijk een doorverwijzing naar de corona screeningsunit van OLVG of een voorziening in de eigen regio voor verder onderzoek en zo nodig opname. Op 30 maart was de app al voor 4,7 miljoen mensen beschikbaar. Het aantal ziekenhuizen dat de app inzet, groeit nog steeds. Zorginstelling Philadelphia zet de app in voor de eigen medewerkers.



Inzet apps vooralsnog vrijwillig

“Het is testen, het is traceren en vervolgens van huis uit rapporteren”, aldus minister De Jonge op de persconferentie. Het onderzoek naar de inzet van de apps moet binnen enkele weken klaar zijn. Vooralsnog zou het gebruik op vrijwillige basis zijn, op voorwaarde dat er wel voldoende gebruikers zijn.

De NOS stelt dat er privacyvriendelijke manieren zijn om dergelijke toepassingen in te zetten, onder meer door gebruikersgegevens lokaal op te slaan en niet in een centrale database.

RIVM-directeur Jaap van Dissel denkt dat het gebruik van apps bij het monitoren van verspreiding van het coronavirus een toegevoegde waarde kan hebben. Dat stelde Van Dissel in de wekelijkse technische briefing aan Tweede Kamerleden. Door meer te testen én het gericht gebruik van apps kunnen effectievere en meer gerichte maatregelen worden ingezet dan de huidige algemene maatregelen.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat de overheid de privacy van burgers garandeert als er apps gaan worden om de verspreiding van het coronavirus te monitoren. “Een soort wandelende antenne worden die permanent in contact staat met de overheid, dat wil natuurlijk niemand”, zo stelde Wolfsen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.