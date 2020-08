Coronacrisis innovatie: de hybride Intensive Care

Het idee voor de hybride Intensive Care is ontstaan tijdens de coronacrisis. Toen moest het MST voor de opvang en behandeling van COIVID-19 noodgedwongen een van de operatiekamers ombouwen tot IC. Daardoor konden nagenoeg geen operaties meer uitgevoerd worden in het ziekenhuis.

“Met onze unieke aanpak kunnen we snel extra IC-capaciteit regelen. Als er een tweede COVID-19 golf uitbreekt, zijn we daar in Medisch Spectrum Twente goed op voorbereid”, zegt projectengineer Louis Wesselink. “Wat het uniek maakt, is dat we de ruimte nu gebruiken als Operatief Behandelcentrum. Er is plaats voor twintig bedden op deze dagbehandeling, met de gehele functionaliteit van de afdeling zoals nodig is. “Als er extra IC capaciteit nodig is, hebben we binnen een paar uur een volledig functionele IC”.

Mobiele hybride Intensive Care

Deze ‘IC-Innovatie’ is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de afdelingen Medische Techniek en Intensive Care van het MST. Zo werd een manier gevonden waarmee de capaciteit van de IC snel uitgebreid kan worden, inclusief de belangrijke elektrotechnische installaties. Daarvoor is een speciale flexibel inzetbare ruimte ingericht die, wanneer de extra IC-capaciteit niet nodig is, gebruikt wordt als Operatief Behandelcentrum. Hiermee is de hybride Intensive Care werkelijkheid geworden.

IC-bedden hebben twee zogenoemde pendels. Dit zijn relatief logge units, die doorgaans aan het plafond hangen, waar alle medische apparatuur, stroomvoorzieningen en medicatie aanhangt. Voor de oplossing die het MST bedacht heeft, zijn mobiele pendels – op wieltjes – ontwikkeld. De echte innovatie van deze oplossing zijn echter niet de wieltjes, maar de elektro-installatie ín de mobiele pendel. “Je kunt het zien als een meterkastje ingebouwd in het apparaat. De oplossing in deze vorm is echt uniek in Nederland. We kunnen hiermee de veiligheid van de patiënten waarborgen én we kunnen flexibel opschalen als het nodig is”, aldus Wesselink.

Snelle op- en afbouw gegarandeerd

Elke kamer is uitgerust met twee pendels. Een kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een beademingsmachine en specifieke stroomvoorziening. De andere bevat onder andere de sondevoeding en het infuus. Het werken met mobiele pendels zorgt ervoor dat een IC-team op de hybride IC op dezelfde manier kan werken als op de reguliere IC. Met een zogenoemde ‘natte’ en een ‘droge’ kant. Doordat de pendels mobiel zijn, kan een snelle op- en afbouw van de hybride IC gegarandeerd worden.

“Met deze flexibele oplossing voorkomen we dat de normale ziekenhuiscapaciteit in het gedrang komt. Bij de coronacrisis in het voorjaar werd de verkoeverkamer als Intensive Care ingericht. Die ruimte kwam namelijk qua techniek het dichtst in de buurt van de techniek van een IC. Mede daardoor werden operaties uitgesteld. We hopen dat met deze oplossing de andere zorg minder verstoord wordt en operaties door kunnen blijven gaan”, zo besluit Louis Wesselink.

Hybride ontwikkelingen in de zorg zijn niet helemaal nieuw. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben al hybride OK’s in gebruik genomen, of zijn daar mee bezig.