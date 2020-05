Nij Smellinghe moderniseert, krijgt hybride OK

“Juist in deze coronatijd wordt extra duidelijk dat het belangrijk is om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Ons gebouw biedt straks nog meer ruimte voor flexibiliteit”, stelt directeur Bedrijf & Gebouwen Nij Smellinghe Folkert Brouwers. De verbouwingen zijn onderdeel van het Lange Termijn Huisvesting Plan 2019-2024 van Nij Smellinghe.

Het Vrouw Kind Centrum is vlak na de zomer van 2020 klaar. De bouw van het vernieuwde operatiecomplex wordt in 2021 afgerond. Verder is de bereidingsapotheek, waar medicijnen worden gemaakt en door robots worden verpakt, verhuisd naar een gemoderniseerde plek in het ziekenhuis.

Meer flexibiliteit

De flexibiliteit in het vernieuwde ziekenhuis wordt bijvoorbeeld gecreëerd door een meer algemene of eenvoudig aanpasbare inrichting van (spreek)kamers. De ruimtes zijn daardoor voor verschillende onderzoeken en behandelingen te gebruiken, vervolgt Brouwers. “We zijn blij dat de verbouw van Nij Smellinghe doorgaat. Uiteraard met in achtneming van de veiligheid van onze patiënten en bezoekers, onze medewerkers en de bouwers.”

Bij de modernisering en verduurzaming van het ziekenhuisgebouw staan patiënten en de medewerkers centraal. De verbouwingen dragen onder andere bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Bijvoorbeeld door het samenvoegen van alle zorg rondom vrouw en kind binnen het Vrouw Kind Centrum op de Polikliniek en in de Kliniek. Het concentreren van zorg maakt het mogelijk voor patiënten om zoveel mogelijk op één plek in het ziekenhuis te blijven.

Nieuwe hybride OK

Het operatiecomplex wordt uitgebreid van zes naar zeven operatiekamers. Uniek in de regio is volgens Nij Smellinghe dat één van de operatiekamers een zogeheten hybride OK wordt. Hier kan het operatieteam patiënten via een kleine snee opereren aan de hand van gedetailleerde röntgenbeelden die de binnenkant van het lichaam live laten zien. Dit maakt de operatie veel veiliger (minder kans op complicatie) én veel minder belastend voor de patiënt. De afgelopen jaren hebben steeds meer ziekenhuizen dergelijke hybride OK’s in gebruik genomen, zoals het Diakonessenhuis, het MMC (Veldhoven) en het ETZ (Tilburg).

Het creëren van een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en een fijne werkplek voor medewerkers zijn twee uitgangspunten binnen de verbouwingsplannen. Veel daglicht, lichte kleuren, hoge plafonds en ronde vormen dragen daar aan bij. Slimme, duurzame oplossingen, zoals Led-verlichting, zonnepanelen en goed geïsoleerde gevels moeten daarnaast bijdragen aan het doel van Nij Smellinghe om in 2030 energiepositief te zijn.