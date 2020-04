Coronacrisis versnelt standaard gegevensuitwisseling

Door de coronacrisis is sinds maart de druk op de zorg toegenomen. Om deze druk te verlichten is het volgens het Informatieberaad onder andere belangrijk dat medische gegevens van patiënten op de juiste plek in de zorg elektronisch beschikbaar zijn. Verschillende ICT-leveranciers hebben suggesties gedaan voor de versnelde realisatie en invoer van structurele oplossingen voor medische gegevensuitwisseling.

Gratis gedurende coronacrisis

De leveranciers bieden hun oplossingen gratis aan voor de duur van de coronacrisis. Daarna is het aan de afnemer om de oplossing wel of niet voort te zetten. De partijen om wie het gaat, zijn:

ChipSoft

Epic

Nexus

Cerner

Philips

ZorgDomein

Het Informatieberaad werkt al jaren aan het mogelijk maken van gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens binnen de zorg en met patiënten/cliënten. Het ziet de stappen die op dit moment worden gezet als een positieve ontwikkeling. Leveranciers die nog geen stappen hebben gezet, krijgen de vraag om ook versneld structurele oplossingen aan te dragen, zodat extra handelingen bij de overdracht van medische gegevens zo snel mogelijk worden afgebouwd. Deze leveranciers kunnen zich melden door een mail te sturen naar: informatieberaadzorg@minvws.nl.

De oplossingen helpen om de overdracht van medische gegevens tussen ziekenhuizen versneld en met minimale inspanning mogelijk te maken. In eerste instantie heeft het Informatieberaad in het overzichtsdocument oplossingen verzameld die zich richten op gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. Er is te vinden welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe zorgpartijen in contact kunt komen met de verschillende ICT-leveranciers. Ook voor andere sectoren en cross-sectorale overdracht worden de structurele oplossingen in kaart gebracht.

Tijdelijke voorzieningen

Voor een snelle overdracht van medische gegevens zijn ook verschillende tijdelijke noodvoorzieningen uitgerold. Een voorbeeld is het COVID19-portaal van Philips, Met dit portaal kunnen Nederlandse ziekenhuizen patiëntinformatie met elkaar delen als patiënten verplaatst worden naar een ander ziekenhuis wegens COVID-19. 95 procent van de Nederlandse ziekenhuizen is aangesloten op het portaal sinds de lancering op 28 maart. Er zijn hier overigens wel handmatige handelingen voor nodig, het portaal is niet verbonden met de EPD’s.

Verder moet er in mei, als meer structurele oplossing, een Twiin-portaal voor het landelijk uitwisselen van radiologische beelden en verslagen live gaan. Het portaal wordt nu beproefd door een aantal zorgaanbieders. Om na de coronacrisis en het gebruik van het tijdelijke Covid-19 portaal niet terug te hoeven vallen op dvd’s, is het Twiin-portaal tijdig gereed gekomen, aldus de initiatiefnemers. Het doel is om nog in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten.