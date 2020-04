Twiin-portaal vereenvoudigt uitwisseling beelden, verslagen

Na het doorlopen van een zorgvuldig selectietraject, is Alphatron Medical geselecteerd om het Twiin-portaal aan te bieden. Het portaal wordt nu beproefd door een aantal zorgaanbieders. Zorginstellingen kunnen er vanaf medio mei gebruik van maken. Om na de coronacrisis en het gebruik van het tijdelijke Covid-19 portaal niet terug te hoeven vallen op dvd’s, is het Twiin-portaal tijdig gereed gekomen, aldus de initiatiefnemers. Het doel is om nog in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten.

Paar minuten soms fataal

Frans Bakers, radioloog Maastricht UMC+, zegt over het nog altijd bijna standaard gebruik van dvd’s: “Mijn grootste frustratie is de uitwisseling van beelden van spoedpatiënten. Soms zijn een paar minuten fataal. Sterven er hersencellen af, terwijl wij ons best doen de juiste beelden paraat te krijgen. Alle ziekenhuizen willen daar iets aan doen, maar het is lastig afstemmen als iedereen andere prioriteiten heeft. De landelijke coördinatie van Twiin kan daarin verschil maken.”

Binnen Twiin werken tien partijen sinds 2018 samen: beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelde als koepel van zorgverzekeraars het eerste deel van het programma te financieren. ICT-leveranciers zouden aangeven dat dit programma nodig is voor eenvoudige en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt.

De tien samenwerkende partijen zijn:

Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), RSO Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nictiz, Citrienfonds, Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Twiin-portaal voor uitgestelde zorg

Adriaan Blankenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur van mede-initiatiefnemer VZVZ, noemt het Twiin-portaal in deze tijd extra belangrijk omdat veel uitgestelde zorg straks op een andere locatie uitgevoerd zal worden. “Zorgverleners moeten snel en veilig relevante beelden en verslagen op kunnen vragen over de patiënt.” Door de coronacrisis is er een stuwmeer aan uitgestelde doorverwijzingen voor behandelingen en uitgestelde behandelingen zelf. Deze reguliere zorg wordt de komende maanden geleidelijk heropgestart onder regie van toezichthouder NZa.

VZVZ Servicecentrum zal het Twiin-portaal in beheer nemen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) draagt de kosten voor het gebruik van het Twiin-portaal. Binnenkort zal de naam van het Twiin-portaal bekend gemaakt worden zoals hij zichtbaar is in de werkomgeving van de zorgverlener.

Snel, veilig, standaard

Twiin werd ruim een jaar geleden officieel gelanceerd als één van meer publieke, private en publiek-private initiatieven (zoals MedMij voor PGO’s) om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Met behulp van het Twiin-project moest zorginformatie zonder problemen, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld kunnen worden.

Het Twiin-portaal wordt momenteel beproefd bij een aantal koplopers op de gewenste werking. Er staat op dit moment erg veel druk op de ziekenhuizen door de Coronacrisis. Elk ziekenhuis bepaalt zelf een geschikt moment om aan te sluiten. Aan de hand van een intake worden de behoeften van elk ziekenhuis geïnventariseerd, zoals het gewenste integratieniveau en de nodige contactpersonen voor het adresboek.

Koppeling naar Twiin-portaal

Regionale projectleiders zullen de komende periode de ziekenhuizen informeren over de mogelijkheden van het Twiin-portaal. Mocht men nu al meer willen weten dan kunnen zorginstellingen zelf ook contact opnemen via dvdexit@twiin.nl. Ziekenhuizen die al aangesloten zijn op het XDM netwerk Nederland van Alphatron worden apart geïnformeerd over de koppeling naar het portaal.

Een zorginstelling kan kiezen om beelden en verslagen handmatig te versturen en ontvangen of dit proces te integreren binnen de eigen werkomgeving om zo het verzenden en ontvangen te automatiseren. Ontvangen beelden en verslagen kunnen gekoppeld worden aan de patiënt zodra deze aangemaakt is in het EPD. Beelden en verslagen kunnen ook door het ziekenhuis aan patiënten verstuurd gaan worden. Op de website van Twiin valt meer te lezen over de werking van het portaal.