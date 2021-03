Coronapatiënten VieCuri kunnen thuis verder herstellen

Veel patiënten zijn voor het herstellen van een ziekte liever thuis, in hun eigen comfortabele omgeving en de nabijheid van naasten, dan in het ziekenhuis. Steeds meer ziekenhuizen bieden die mogelijkheid nu ook voor herstellende coronapatiënten. Ook het VieCuri maakt voor de thuis monitoring van deze patiënten gebruik van de app van Luscii.

“Tegelijkertijd is het ook spannend om thuis te zijn zonder verpleegkundigen die de gezondheid in de gaten houden. Zeker als de patiënt zuurstof mee naar huis krijgt. Met de COVID-thuis app kan de patiënt eerder naar huis én heeft de patiënt wel nog de zorg die op dat moment nodig is”, vertelt longarts Kim Crijns.

Thuis herstellen van COVID-19

Om het thuis verder herstellen mogelijk te maken krijgen de coronapatiënten een speciale app en een persoonlijk behandelplan mee. Ook wordt uitleg gegeven over het zelf uitvoeren van metingen die zij drie keer per dag moeten uitvoeren en waarvan de resultaten via de app naar het thuis monitoring team van het ziekenhuis gestuurd worden. Bij bijzonderheden wordt er contact opgenomen met de patiënt. Desgewenst kan de patiënt zelf 24 uur per dag contact opnemen met een longverpleegkundige.

De eerste coronapatiënt die met behulp van de app en thuis metingen het VieCuri Medisch Centrum eerder kon verlaten om thuis verder te herstellen was zeer tevreden. “In het ziekenhuis had ik heimwee naar huis. Toen deze optie werd aangeboden was ik blij dat ik sneller naar huis kon gaan. Je weet dat je op afstand toch in de gaten wordt gehouden. Dat gaf me thuis juist een heel veilig gevoel”, aldus de patiënt.

Coronapatiënten vijf dagen eerder thuis

Het VieCuri verwacht, net als de meeste andere ziekenhuizen waar coronapatiënten met behulp van de Luscii-app en monitoring op afstand thuis verder kunnen herstellen, dat deze patiënten gemiddeld vijf dagen korter in het ziekenhuis hoeven te verblijven.

“Doordat een stabiele patiënt eerder naar huis kan, komt er ruimte voor andere COVID-patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben. Dat is een mooi bijkomend voordeel. Maar de COVID-thuis app zorgt vooral voor een prettiger en spoediger herstel voor de patiënt en daar gaat het uiteindelijk om”, licht longarts Crijns toe.