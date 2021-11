CWZ breidt gebruik ‘Thuis app met Zuurstof’ uit

Het Catharina Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) biedt herstellende coronapatiënten die stabiel genoeg zijn al meer dan anderhalf jaar de mogelijkheid om thuis te herstellen. Om deze patiënten op afstand te monitoren wordt de CWZ Thuis App ingezet. Een thuismonitoring app die het ziekenhuis ook voor andere aandoeningen gebruikt, zoals COPD en diabetes.

Door patiënten thuis te monitoren kunnen de ziekenhuisbedden die zij normaal nog in beslag zouden nemen, vrijgemaakt worden. “Wij hopen op deze manier de druk op de ziekenhuisbedden te verlichten, en tegelijkertijd de thuiszorgverpleegkundigen en huisartsen te ondersteunen’, zegt longarts Jürgen Hölters.

CWZ Thuis app met zuurstof

Vanaf nu kunnen patiënten met griep of benauwdheidklachten die nog afhankelijk zijn van zuurstof, met behulp van de app, ook eerder naar huis om daar verder te herstellen. “Patiënten bij wie de medische situatie stabiel genoeg is, kunnen eerder naar huis met een zuurstofapparaat en met een saturatiemeter die meet of er voldoende zuurstof in het bloed is opgenomen. Voor ze naar huis gaan, krijgen ze uitgebreide uitleg en instructies. En sinds deze week ook de app waarmee CWZ hen thuis in de gaten houdt”, aldus Hölters.

Patiënten die thuis herstellen moeten drie keer via app een vragenlijst invullen. Die vragen hebben betrekking op hun medische situaties, zoals het zuurstofgebruik, de temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed. Daarnaast geven de patiënten via de app ook inzicht over hun algehele lichamelijke en emotionele status met betrekking tot de ziekte en het herstel.

De gegevens die ingevoerd worden, gaan direct naar het medisch callcenter van CWZ dat in contact staat met longverpleegkundigen en longartsen. Indien die gegevens daar aanleiding toe geven, dan neemt een verpleegkundige of arts contact op met de betreffende patiënt. Wanneer de patiënt zelf merkt dat zijn gezondheidssituatie tussentijds plotseling verslechterd dan kan hij of zijn via de app of rechtstreeks (telefonisch) contact opnemen met het ziekenhuis.

“Met deze slimme oplossing creëren we extra capaciteit om mensen te kunnen helpen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis gaan en zijn in het ziekenhuis meer bedden beschikbaar. Zij kunnen eerder naar huis, omdat ze met de app thuis zelfstandig zuurstof kunnen gebruiken. Op die manier creëren we een soort extra – virtueel – ziekenhuisbed bij mensen thuis”, vertelt longarts Anneke van Veen.