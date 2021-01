CWZ start thuismonitoring voor patiënten met ernstig astma

Het CWZ behandelt op dit moment ongeveer 200 patiënten met ernstig astma. Dit zijn patiënten die nu nog regelmatig naar het ziekenhuis moeten voor controle en, indien nodig, het aanpassen van de behandeling. Doel van de CWZ Thuis thuismonitoring-app is om een groot deel van deze patiënten, uiteraard alleen wanneer blijkt dat ze daar aan toe zijn, thuis goed te begeleiden.

Thuismonitoring met spirometer

Astmapatiënten die in aanmerking komen voor de thuismonitoring krijgen een sprirometrie set mee naar huis. Daarmee kunnen zij zelf de longfunctie meten. Die waarden vult de patiënt vervolgens in de CWZ Thuis-app in, samen met een aantal antwoorden op vragen over eventuele klachten en de kwaliteit van leven die via de app gesteld worden.

De resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar het medisch callcenter ter evaluatie en controle. Wanneer blijkt dat de doorgestuurde gegevens afwijken van de normale waarden, dan neemt het ziekenhuis contact op met de patiënt voor eventuele vervolgstappen.

“Naast het invullen van gezondheidsvragen en metingen geeft de app op basis daarvan namelijk zelf ook ‘alerts’ en adviezen aan de patiënt. Om bijvoorbeeld contact op te nemen met de longverpleegkundige of om de medicatie aan te passen. Ook nieuw is dat er in samenwerking met Luscii verschillende educatie filmpjes zijn opgenomen over bijvoorbeeld inhalator gebruik. Het is heel mooi dat een astmapatiënt met de CWZ Thuis app nu zelf meer regie over zijn eigen gezondheid heeft en minder vaak naar het ziekenhuis hoeft”, vertelt Anneke van Veen, longarts met specialisatie in astma en één van de grondleggers van de CWZ Thuis app.

Biological behandeling

Van de patiënten met ernstig astma komt ongeveer drie kwart in aanmerking voor een zogenoemde ‘biological’. Dit is een kunstmatig antilichaam gericht tegen astmatische ontsteking. Deze patiënten krijgen elke twee, vier of acht weken een injectie in het ziekenhuis. Wanneer blijkt dat de behandeling aanslaat dan wordt de patiënten geleerd om de injectie zelf te zetten. Ook deze groep komt nu in aanmerking voor thuismonitoring met de CWZ Thuis-app.

“Voor ons als zorgverleners is het cruciaal dat we de patiënt zien nét voor het slechter gaat zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen geven. De CWZ Thuis app voor astma is een hele mooie stap om dit te helpen bevorderen”, aldus Jürgen Hölters, longarts met aandachtsgebied ernstig astma.

CWZ is al langer bezig met de inzet van e-health om de zorg naar de patiënt toe te brengen. Patiënten zijn over het algemeen blij met deze manier van werken. CWZ heeft al meerdere thuismonitoring apps en-trajecten, voor aandoeningen zoals hartfalen en COPD , met de CWZ Thuis-app uitgerold.