Webinar vanuit Orlando: ‘Betere cybersecurity in de cloud’

Cybersecurity en de tsunami van zorgdata vormen twee hete hangijzers tijdens het webinar dat plaatsvond op dinsdag 15 maart 2022 vanuit HIMSS in Orlando. Niet alleen de sprekers hadden het hierover, ook de deelnemers hadden hier vragen over. Mandy Bishop, vice-president-analist van het onderzoeksteam van Gartner Healthcare Industry, spreekt zelfs over een technologische disruptie in de zorgsector. Een disruptie die door de coronacrisis nog eens extra is versneld, want daardoor geschiedde zorg steeds meer buiten ziekenhuizen. “Die ontwikkeling zal ook na de coronacrisis doorzetten.”

Het webinar werd georganiseerd door Philips vanuit HIMSS die plaatsvindt van 13 tot en met 18 maart in Orlando (Florida). De snelle digitalisering van de zorg blijkt veel vragen op te roepen over cybersecurity. Actuele voorbeelden van hacks en het eisen van ransomware bij diverse organisaties baren zorgorganisaties kopzorgen. (Deze onderwerpen passeren ook de revue tijdens het grote ICT&health congres op 9 mei).

Cybersecurity essentieel thema

Roy Jakobs, ‘Chief Business Leader connected care van Philips’ bevestigt dat cybersecurity absoluut één van de speerpunten is bij álles wat Philips doet. “Zorgdata zijn extra gevoelig en al onze klanten en ook de patiënten mogen rekenen op een optimale beveiliging. Philips opereert om die reden bijvoorbeeld zoveel mogelijk in de cloud omdat je daar de cybersecurity op een hoog niveau nog beter kunt waarborgen.”

Philips ligt naar eigen zeggen op schema met het realiseren van ambities op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Zo claimt de onderneming dat wereldwijd de levens van 1,7 miljard mensen verbeterd zijn door Philips’ producten, diensten en oplossingen op het gebied van gezondheidszorg en persoonlijke gezondheid.

Word de zorg beter van datatsunami?

Een radioloog vraagt zich tijdens het webinar af waarom er eigenlijk zo’n tsunami van zorgdata is en of de zorg daar eigenlijk wel beter van wordt. Jakobs bevestigt dat het willekeurig verzamelen van data zinloos is. “Aan de andere kant blijft die datatsunami gewoon komen, ook als je niks doet. De kunst is om de juiste zorgdata te verzamelen, data te harmoniseren en de regie te behouden. Dat doen we door vooraf altijd duidelijk te omschrijven waarvoor we de data gaan gebruiken. Vervolgens kun je na datamining met bijvoorbeeld KI slimme algoritmes maken, waarmee bijvoorbeeld specialisten worden ondersteund om snellere en betere diagnoses te stellen.

Een slim, zelflerend algoritme kan bijvoorbeeld heel snel ongelooflijke hoeveelheden beeldmateriaal van radiologie scannen en onder meer tumoren herkennen. Maar datamining en analyse is niet alleen klinisch handig, het kan ook de bedrijfsvoering efficiënter maken. Op die manier kan technologie vaak overbelaste medewerkers, écht ondersteunen. Er kan kortom heel veel met big data, maar je moet het wel goed toepassen. Het uiteindelijke doel is om behulp met de kracht van technologie de ervaringen van personeel en resultaten te verbeteren en de kosten te verlagen.”

Ziekenhuisbedden deels bij patiënt thuis

Indrukwekkend blijkt de snelheid waarmee zorgomgevingen zich uitbreiden buiten het ziekenhuis en buiten de huisartsenpraktijken. Covid heeft voor een ongekende versnelling hiervan gezorgd en er zijn technieken ingezet zoals thuismonitoring, videobellen, apps die bloedwaardes automatisch doorgeven en mentale ondersteuning via internet. Maar het naar huis brengen van zorg en behandelingen gaat straks nog verder. Mandi Bishop voorspelt: “Binnen twee tot vijf jaar zal 40 procent van de zorginstellingen 20 procent ziekenhuisbedden verplaatsen naar de thuissituatie van de patiënt.”