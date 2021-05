CZ en tanteLouise: samen naar toekomstbestendige ouderenzorg

Door de vergrijzing en het feit dat ouderen gemiddeld langer leven zal de komende twintig jaar het aantal mensen dat te maken krijgt met ouderdomsziekten ook fors groeien. Om de zorg die daar bij hoort ook in de toekomst te kunnen blijven bieden zal, naast preventies, gewerkt moeten worden aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve zorgtechnologie. TanteLouise is een van de koplopers in Nederland op dat gebied. De twee partijen gaan de komende jaren samen werken aan toekomstbestendige ouderenzorg.

“Als het gaat om toekomstbestendige ouderenzorg dan willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen veel hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen. Op een manier die bij hen past”, aldus Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ. ““Om de ouderenzorg ook op termijn toegankelijk, betaalbaar en aantrekkelijk te houden zijn slimme oplossingen nodig. Daarom moeten we nu al in beweging komen”, voegt bestuursvoorzitter Conny Helder van tanteLouise daar aan toe.

Uitdagingen toekomstbestendige ouderenzorg

De uitdagingen waar de ouderenzorg de komende decennia voor staat, zijn al geruime tijd duidelijk. De vergrijzing, de groeiende zorgvraag, langer thuis wonen, gecombineerd met de krimpende arbeidsmarkt en de verwachting dat het mantelzorgpotentieel ook afneemt. Allemaal factoren die ertoe leiden dat de druk op het zorgsysteem steeds verder toeneemt.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en naar een toekomstbestendige ouderenzorg, die voor iedereen die dat nodig heeft ook bereikbaar is en blijft, hebben CZ en tanteLouise deze duurzame coalitie gevormd. Voor CZ is het de eerste keer dat de zorgverzekeraar een dergelijke samenwerking met een zorgaanbieder aangaat. “We delen ambitieuze doelstellingen als het gaat om ouderenzorg. We gaan samen onderzoeken hoe we die op innovatieve wijze overeind kunnen houden”, vertelt Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg van CZ zorgkantoor.

Samenwerking en kennis delen

Binnen een gemeenschappelijk programma werken CZ zorgkantoor en tanteLouise samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het werk voor de schaarse zorgprofessionals waar mogelijk te verlichten en te vergemakkelijken. “Daarvoor is het nodig dat we de omgeving van de ouderen nog beter begrijpen, onder meer met behulp van data-analyse. We willen nagaan wat precies de behoeften zijn van ouderen en zorgverleners en wat daarbij de belangrijkste knelpunten zijn. We willen weten wat maakt dat ouderen zich kwetsbaar gaan voelen en achteruitgaan en dat vervolgens voorkomen”, aldus Caro Verlaan.

CZ en tanteLouise streven met deze samenwerking ook naar het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dart moet onder andere gerealiseerd worden door het uitwisselen van kennis, het gericht inzetten van medewerkers maar vooral ook het ontwikkelen van nieuwe concepten. “Met als belangrijkste doel dat de client uiteindelijk minder zware zorg behoeft. Zo nodig in een zorginstelling, maar veel liever nog in de thuissituatie”, voegt Conny Helder toe.