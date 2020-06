Dashboard moet zorg op maat MS-patiënt vereenvoudigen

Amsterdam UMC, locatie VUmc werkt sinds 2017 aan de implementatie van Waardegedreven zorg. Het MS-team is destijds als eerste van de inmiddels 14 waardeteams gestart. De teams zijn nu ziekenhuisbreed actief. Het doel is om mensen met ziekten zoals MS de zorg te geven die voor hen belangrijk is en het meest effect heeft. Brigit de Jong en Eva Strijbis, beiden MS-neuroloog, zijn nauw betrokken bij dit project.



MS Dashboard: grafische weergave

Het MS Dashboard moet informatie grafisch in kaart brengen: zoals hoeveel mensen met MS een specifiek ziektebeloop hebben en wie er met welk medicijn behandeld wordt. Dit zijn volgens de betrokken onderzoekers belangrijke vragen waar behandelaars snel en eenvoudig een antwoord op willen.

De huidige meetmethoden zoals vragenlijsten over tevredenheid leveren te weinig relevante informatie op. Zo krijgt het MS Centrum vaak een 8, zonder dat duidelijk wordt waar dit cijfer op duidt: de sfeer, de arts of de koffie.

Meer inzicht in waarde zorg

“We willen meer inzicht in de waarde van onze zorg”, stelt De Jong. “Wat hebben mensen met MS echt aan onze zorg? Zien we aspecten over het hoofd? Om dit soort vragen te beantwoorden, zijn we onder andere begonnen met het multidisciplinaire spreekuur. Patiënten vullen voorafgaand aan een consult een vragenlijst in.”

Bij het gesprek schuiven dan de zorgverleners aan die op basis van die PROMS-vragenlijst (‘Patiënt Reported Outcome Measures’) nodig zijn. meestal zijn dit de neuroloog, MS-verpleegkundige en revalidatiearts. Bij psychologische klachten kan een psycholoog onderdeel zijn van het consult. De Jong vervolgt: “Op die manier krijgen patiënten sneller de best passende hulp die hen ondersteunt in het dagelijks leven.”

Veranderingen over tijd zichtbaar

De antwoorden op de vragenlijst voor het multidisciplinaire spreekuur worden in het elektronisch patiëntendossier (EPD) ingevoerd. Door mensen herhaaldelijk de PROMS- vragenlijsten voor te leggen, worden veranderingen over de tijd zichtbaar. Alle gegevens van de zorg aan de patiënt worden daarnaast – na toestemming van de patiënt – samengebracht in de database van MS Centrum Amsterdam.

Daar is nu het MS Dashboard aan toegevoegd. Het moet de data in makkelijk leesbare grafieken inzichtelijk maken voor de zorgverleners, vertelt mede-onderzoeker Strijbis: “We hebben een beter overzicht van de verschillende soorten patiëntengroepen die we onder behandeling hebben. We kunnen ze indelen op MS-type (relapsing-remitting of progressief), op gebruik van bepaalde medicatie, of bekijken hoe vaak bepaalde bijwerkingen worden ervaren.”

Dit helpt volgens Strijbis om individuele patiënten beter te informeren en de zorg die behandelaars leveren aan te passen aan hun behoeften. “We kunnen daarnaast ook beter zien hoe het in de tijd met de individuele patiënt gaat. Er wordt nog gewerkt aan een doorontwikkeling, zodat de patiënt in de toekomst ook zelf zijn of haar ziektebeloop kan bekijken in MijnDossier.”