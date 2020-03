App biedt sneller, eenvoudiger inzicht behandeluitkomsten

Ziekenhuizen en behandelcentra zetten steeds vaker Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten in om inzicht te krijgen in de medische effectiviteit en cliëntperceptie. Binnen onder meer de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) ingezet om zowel de behandelaar als cliënt meer inzicht in de status van de behandeling te geven.

Grootschaliger gebruik behandeluitkomsten

Het doel van ROM en PROMS is om meer maatwerk te leveren door gedurende een behandeling op basis van uitkomsten bij te sturen. Daarnaast kunnen behandeluitkomsten op grotere schaal gebruik worden om behandelingen in zijn algemeenheid te verbeteren en daarmee de kwaliteit van patiëntenzorg. Ook kunnen behandeluitkomsten ingezet worden om patiënten meer eigen regie te geven en samen met een zorgverlener over de behandeling te beslissen – iets waar volgens een studie uit december 2018 nog veel in te verbeteren is.

De EasyROM App werd in eerste instantie vorig jaar gelanceerd en is nu geherintroduceerd. Met de zorg-app moet iedereen in 45 seconden medische behandeluitkomsten kunnen meten met korte, dynamisch gegenereerde en aanpasbare vragenlijsten en wetenschappelijke precisie. De app herbergt de complete catalogus van IRT-CAT (Item Response Theory – Computerized Adaptive Testing) testen van PROMIS en Dutch Flemish PROMIS Group beschikbaar. Dit is volgens de aanbieder van de app het volledige spectrum van aandoeningen bij zowel volwassenen als kinderen. Gebruik van de app voor Apple en Android is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens vastgelegd, waarmee de app voldoet aan de AVG.

Voor de Nederlands/Vlaamse markt, nemen alle software aanbieders de vragenlijsten af van dezelfde uitgever: de Dutch Flemish PROMIS Group. De KGVP positioneert zich als een ideële non-profit patiëntenorganisatie en hanteert hierom een ‘helder en transparant prijsmodel’. KGVP stelt bijvoorbeeld geen winstmarge over de IRT CAT testen van PROMIS te berekenen.

Gouden standaard PROMs

Dr. Caroline Terwee PhD, President PROMIS Health Organization: “Met PROMIS richten wij ons op het ontwikkelen en implementeren van het ‘gouden standaard’ meetsysteem voor PROMs om te gebruiken in onderzoek en klinische praktijk. Geschikt voor kinderen en volwassenen met of zonder chronische ziekten, over de hele wereld. PROMIS gebruikt Computer Adaptief Testen (CAT) waarmee patiënten enerzijds relevantere en anderzijds minder vragen hoeven te beantwoorden.”

Dr. Leo D. Roorda, Voorzitter van de werkgroep implementatie van de Dutch Flemish PROMIS Group, stelt in een reactie: “De Dutch-Flemish PROMIS Group streeft er naar om de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Vlaanderen naar een hoger plan te tillen. Dat doet ze door PROMIS Computer Adaptieve Testen (afgekort als ‘CATs’) beschikbaar te stellen voor gebruik in zorg en onderzoek. PROMIS CATs zijn klantvriendelijke dynamische digitale vragenlijsten. Ze meten zeer precies hoe de patiënt, cliënt of onderzoeksdeelnemer zijn/haar gezondheid ervaart. PROMIS CATs zijn zo ontwikkeld dat ze bij veel doelgroepen toepasbaar zijn. We zijn blij dat de patiëntenorganisatie Stichting KGVP (Kwaliteit Gezondheidszorg Volgens Patiënten) patiënten en cliënten in staat stelt om PROMIS CATs in te vullen op hun eigen smartphone met de door hun zelf ontwikkelde EasyROM app.”

De EasyROM app voor individuele zelfzorg-patiënten is kosteloos, alleen de metingen worden 1 op 1 zonder marge doorberekend. Voor het gebruik van de EasyROM app in combinatie met het behandelarendashboard rekent KGVP een kostendekkende bijdrage van 2,50 euro per patiënt, per

jaar. De kosten voor metingen zijn gelijk als bij een individuele zelfzorg-patiënt.