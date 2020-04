De Waerden versnelt opschalen zorg via beeldbellen

Volgens Nicolien Gooijer, coördinator Beeldzorg bij De Waerden, zijn er in korte tijd ruim 200 extra aansluitingen op beeldzorg gerealiseerd, zo valt te lezen op de website van Vilans. Via beeldbellen kunnen cliënten, medewerkers, familie/verwanten en vrijwilligers elkaar gewoon zien en spreken, zónder het gevaar van corona. “Gelukkig hebben wij ons beeldzorgsysteem de afgelopen jaren goed ontwikkeld, zodat opschaling heel makkelijk gaat. Ik ben erg blij dat we hiermee onze cliënten en medewerkers zo snel kunnen helpen.”

Digitale ambities De Waerden

In augustus 2019 vertelden Gooijer en Jannie Riteco (Raad van bestuur) in een interview in ICT&health 4 al over de digitale ambities van De Waerden. Daaronder het opzetten van een beeldzorgcentrale die heel Noord-Holland 24/7 kan bedienen. Een ambitie die De Waerden graag met andere zorgorganisaties in de regio wilde oppakken. Ervaring met opschalen had de instelling voor gehandicaptenzorg al opgedaan sinds het vier jaar eerder een proef met beeldbellen begon.

Voorafgaand aan de coronacrisis waren al zo’n 350 cliënten aangesloten op beeldzorg. Deze cliënten hebben een persoonlijk begeleider, maar kunnen ook 24/7 terecht bij de professionals van de beeldzorgcentrale. De zorgorganisatie biedt online ondersteuning vanuit een fysieke centrale (mede voor bescherming van persoonsgegevens en privacy). Beeldzorg op het moment dat cliënten daar behoefte aan hebben, sluit aan op de visie die de organisatie heeft: eigen regie, ook op de ondersteuning. Ook verwanten kunnen aangesloten worden.

Het scherm van de voor beeldzorg gebruikte iPad is altijd aan en werkt niet als een computer. Je hoeft als cliënt alleen een afbeelding aan te wijzen van een zorgprofessional of eventueel aangesloten familieleden en/of mantelzorgers. Gooijer zei hierover afgelopen augustus: “We hebben dit samen met Simac ontwikkeld. Zij hebben ook andere klanten die voor een andere opzet kozen. Ik heb begrepen dat zij inmiddels allemaal over zijn op het eenvoudige beeldscherm zoals wij dat gebruiken.”

Beeldbellen stressreducerend

De beeldzorgcentralisten staan cliënten te woord aan de hand van een gesprekstechniek, die Gooijer introduceerde. “Voor cliënten werkt beeldzorg vooral stressreducerend. Verminderen van stress is een van de eerste en belangrijkste dingen om vervolgens de cliënt weer te kunnen laten nadenken of participeren. En dat kan al een lichte vorm van aroussel zijn, van het gevoel, van o jee, ik mis de grip. Ik merk dat we daar vooral invloed op hebben.”

Omdat persoonlijk begeleiders nu in verband met corona niet meer naar de cliënten toe mogen, is de zorg via beeldbellen nu ook voor hen opengesteld. Zo kunnen zij de cliënt blijven ondersteunen op de geplande momenten. Fatma Babaoglu, ambulant medewerker hierover: “Ik zou natuurlijk ook kunnen bellen, maar het feit dat ik gewoon even de cliënt zie, nu dan door een scherm, heeft echt toegevoegde waarde. Een cliënt kan zeggen dat het oké gaat, maar als ik de cliënt zie, die ik meestal al veel langer ken, dan kan ik toch eerder in de gaten hebben dat het misschien toch ‘niet oké’ is.”

Corona versnelt gebruik beeldbellen

Volgens Gooijer zijn begeleiders, cliënten én verwanten zijn erg blij dat ze nu gebruik kunnen maken van beeldbellen. “Veel mensen, die er voorheen geen belangstelling of zelfs weerstand tegen hadden, gaan het nu toch proberen en er dus ervaring mee opdoen. Mijn grootste vraag voor de coronacrisis was: hoe lukt het om mensen beeldzorg te laten proberen als er weerstand is? Maar er gebeurt nu van alles wat ik niet voor mogelijk had gehouden.”

De huidige uitbreiding door meer verwanten aan te sluiten en ook de begeleiders, is volgens Gooijer een gesprekspunt voor de nabije toekomst, als de crisisfase voorbij is. “Wat zijn de ervaringen en hoe zien we de toekomst daarin? Dat zijn heel mooie dialogen en zo worden we steeds beter. Maar voor ons blijft belangrijk: ‘eenvoudig en betrouwbaar’. Daar moeten ontwikkelingen en wijzigingen altijd aan voldoen. Ook in de beslissingen die we later nemen.”

Voor De Waerden biedt de beeldzorgcentrale een uitbreiding op het dienstenpakket, stelt Gooijer: “Ook in het aanbod naar nieuwe cliënten omdat wij zowel fysiek als online kunnen ondersteunen. We hebben ook cliënten bijvoorbeeld die liever niemand thuis willen hebben. Het is misschien wel nodig, maar ze willen dat niet. Het is nu al een paar keer gebeurd tijdens de coronacrisis dat ze dan wel kiezen voor beeldzorg. Dus ik denk dat we meer cliënten hierdoor ook kunnen laten overstappen op ondersteuning.”

Samenwerking voor beeldzorgcentrale

Inmiddels is er een samenwerking opgezet met zorgorganisaties Triade Vitree en ASVZ om de 24/7 bereikbaarheid van de beeldzorgcentrale te borgen. Daarnaast werkt De Waerden samen met GGZ Noord-Holland Noord (I-Connect) voor de technische ondersteuning en dienstverlening. De Waerden maakt deel uit van de coalitie binnen de Carante Groep die samen een raamovereenkomst zijn aangegaan met leverancier Simac.