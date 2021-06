Deadline OPEN voor aansluiting op MedMij verschoven

Het doel van OPEN, een VIPP-regeling voor de eerste lijn, is om patiënten via een PGO inzage geven in hun gezondheidsgegevens bij de huisarts. Sinds 1 juli 2020 hebben alle Nederlanders het recht op een digitaal afschrift van hun medische gegevens. Dat kan onder meer door online inzage via een op het HIS aangesloten patiëntportaal, maar ook via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) in de vorm van een toepassing op mobiel device of pc.

Geen vertraging online inzage

‘Wij verwachten dat de introductie van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bij de huisarts door deze wijziging geen vertraging zal oplopen’, zo schrijft OPEN nu op haar website. ‘Het testen en opdoen van praktijkervaring met PGO’s in de praktijk is al begonnen.’ Op 1 juli 2021 zal een aanzienlijk deel van de Nederlandse huisartspraktijken staan ingeschreven op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL), stelt het programma. Zij zijn daarmee klaar voor uitwisseling met PGO’s.’Met deze gecontroleerde introductie van het gebruik van PGO’s in de huisartsenpraktijk bevorderen we positieve eerste gebruikerservaringen van patiënten en huisartsen. Hiermee gaan we voor én na 1 juli gewoon door.’

De VIPP OPEN-subsidieregeling stelt als eis dat minimaal 95 procent van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie is ingeschreven op de ZAL. Deze administratieve handeling maakt dat een huisarts vindbaar is voor patiënten met een PGO. Hiervoor moet de praktijk onder andere een verwerkersovereenkomst afsluiten met één van de vijf beschikbare leveranciers die de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met het MedMij-netwerk verzorgt.

Het aanbieden van deze verwerkersovereenkomsten is echter later op gang gekomen dan voorzien. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt door de COVID19-pandemie en door de aansluitingseisen van de nieuwe Toegangsverleningsservice (TVS – dat dient als een raamwerk voor veilige online toegang) en de daaraan gekoppelde DigiD-audit.

Over OPEN

Het OPEN-programma ondersteunt huisartsen bij het regelen van de sinds juli 2020 verplichte online of digitale inzage voor patiënten in hun medische gegevens. Dat wordt onder andere gedaan door een nauwe samenwerking tussen een landelijk programmabureau en de regionale coalities. Huisartsenpraktijk kunnen aan het OPEN programma deelnemen door zich aan te sluiten bij zo’n coalitie. Die bestaan uit huisartsenorganisaties zoals LHV-Kringen en zorggroepen.

In augustus 2020 maakte het OPEN-programma bekend dat 94 procent van alle Nederlandse huisartsenpraktijken zich bij het programma had aangesloten. Het programma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Genootschap Huisartsen (NHG) en InEen werd opgezet om huisartsen te helpen met online inzage. Voor huisartsenpraktijken die nog niet bij OPEN aangesloten waren, was de deadline hiervoor 15 september.

De wijziging van de deadline is 16 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.