Diabetes type 2 genezen met ultrasone geluidsgolven

Het behandelen, en zelfs voorkomen, van Diabetes type 2 zonder medicatie? Dat mag met recht een doorbraak genoemd worden. Uiteraard is het nog veel te vroeg om nu al de conclusie te trekken dat dit het einde van deze ziekte gaat betekenen, maar de eerste voortekenen en resultaten uit het onderzoek van GE Research, zijn hoopgevend. Het research team bestond uit onderzoekers van Feinstein Institutes for Medical Research, UCLA Samueli School of Engineering, Yale School of Medicine en Albany Medical College.

Ultrasoon geluid en diabetes type 2

De methode werkt in het kort als volgt. Een speciaal type echografie met ultrasone geluidsgolven, perifere gerichte ultrasone stimulatie (pFU) Sechografie genaamd, wordt gebruikt om de lever te stimuleren. Zo worden niet-invasieve specifieke neurometabolische routes in het lichaam gestimuleerd en kan het bloedsuikerniveau omlaag gebracht worden. Uiteindelijk moet deze therapie er toe leiden dat diabetes type 2 voorkomen of zelfs genezen wordt.

“In deze preklinische onderzoeken hebben we aangetoond dat echografie kan worden gebruikt om diabetes te voorkomen of genezen. We zitten nu midden in menselijke haalbaarheidsproeven met een groep van Type-2 diabetespatiënten, waarmee ons werk voor klinische vertaling begint”, aldus Christopher Puleo, senior biomedisch ingenieur bij GE Research.

Door de lever te stimuleren met ultrasone geluidsgolven kan de bloedsuikerspiegel gereguleerd worden. (Afbeelding: GE Research)

Vervolgonderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Nature Biomedical Engineering. Op dit moment werken GE Research en de onderzoekers aan aanvullende preklinische en initiële klinische onderzoeken die de effecten van alternatieve dosering onderzoeken. Zo willen ze meer inzicht krijgen in het type ultrasone puls en duur van de behandeling. Het team zal later dit jaar over die onderzoeken rapporteren.

“Het gebruik van echografie zou in de toekomst een game-changer kunnen zijn in de manier waarop bio-elektronische geneesmiddelen worden gebruikt en toegepast op ziekten, zoals diabetes type 2. Niet-farmaceutische methoden om de huidige medicamenteuze behandelingen aan te vullen of te vervangen, kunnen in de toekomst een nieuwe therapeutische keuze voor artsen en patiënten toevoegen”, aldus Puleo.

Een andere innovatie voor de behandeling van diabetes waarin de afgelopen jaren grote stappen gezet zijn, is de ontwikkeling van een kunstalvleesklier. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar oplossingen die bedoeld zijn om de bloedsuikerspiegel van diabetes type 1 patiënten beter te controleren en reguleren.