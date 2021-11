Diakonessenhuis begint met pijnbehandeling op afstand

Bij neuromodulatie stimuleren behandelaars met hele kleine stroomstootjes het ruggenmerg of een zenuwknoop van patiënten met chronische pijn. Dit gaat via een apparaatje – de neurostimulator – dat onder de huid van de patiënt aangebracht is. Patiënten komen regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en het tussentijds aanpassen van hun pijnbehandeling.

Pijnbehandeling bijstellen

“Met de nieuwe technologie kunnen wij het apparaatje nu ook op afstand bekijken en bijstellen als dat nodig is”, vertelt Xander Zuidema, pijnspecialist Diakonessenhuis. “Zeker voor patiënten die wat verder weg wonen, is dit een uitkomst. Maar ook voor patiënten die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen is het fijn. Of voor patiënten die vanwege risico op corona zoveel mogelijk in hun eigen omgeving blijven.”

Patiënten horen het van hun arts als zij voor de behandeling op afstand in aanmerking komen. Samen met de arts kan de patiënt dan besluiten of hij/zij met behandeling op afstand wil starten. In deze opstartfase gaat het om ongeveer 20 patiënten. Uiteindelijk krijgen alle patiënten die voor neuromodulatie op afstand in aanmerking komen een uitnodiging hiervan gebruik te maken.

Het Diakonessenhuis heeft een van de grootste centra voor neuromodulatie in Nederland. Per jaar behandelt het ziekenhuis ruim 90 patiënten met de technologie. Neuromodulatie helpt overigens niet bij iedere pijn en is een ingrijpende behandeling die alleen uitgevoerd wordt als andere behandelingen niet werken, aldus het ziekenhuis.

Meer zorg op afstand

Het Diakonessenhuis werkt aan zorg dichtbij: thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Daarvoor worden apps, belconsulten, telemonitoring en online coaching, -voorbereiding en -nazorg ingezet. De pijnbehandeling met neuromodulatie op afstand is hier een voorbeeld van.

In april 2021 startte het ziekenhuis met monitoring op afstand van mensen met hartfalen en patiënten die na een hartinfarct weer naar huis mogen. Hiervoor wordt een Luscii-app ingezet. Twee jaar eerder was er een pilot met het Empower-platform voor mensen met hartfalen. In februari 2021 voegde het Diakonessenhuis een digitale coach toe aan de behandeling van COPD-patiënten, nadat het twee jaar eerder al telemonitoring voor mensen met COPD had ingevoerd.